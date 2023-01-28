نظر تجديد حبس «أنوش» بتهمة بث فيديوهات مخلة على الإنترنت

ينظر قاضي المعارضات اليوم تجديد حبس، صاحبة قناة أنوش، بعد القبض عليها بتهمة نشر فيديوهات مخلة وصور على مواقع التواصل الاجتماعي، وصدور قرار من النيابة بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تحريات الأمن في قضية صاحبة قناة أنوش

وكشفت التحريات الأولية أن صاحبة قناة «يوميات أنوش» عثر بحوزتها على هاتفين محمولين، وبفحصهم بشكل مبدئي عثر على العديد من المقاطع التي تتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع والتحريض على الفسق والفجور، وعثر معها على تحويلات بنكية من الشركة القائمة على قناتها، والتي تشير إلى تربحها ما يعادل 1000 دولار أسبوعيا.

وتبين من التحريات، أن المتهمة تمتلك أكثر من 4 حسابات عبر 3 تطبيقات مختلفة للتواصل الاجتماعي لخدمة هذا النشاط، جميعها تحتوي على مقاطع فيديو عديدة لها داخل شقة حدائق حلوان، منها ما قامت فيه بحركات إثارة وإغراء بطريقة مثيرة تلفت الأنظار إليها؛ من أجل تسجيل نسب مرتفعة للإعجاب بها والمتابعة لما تنشره، وتبين تداول تلك المقاطع بمواقع أخرى للتواصل الاجتماعي.

اعترافات صاحبة قناة أنوش

وبمواجهتها اعترفت بممارسة الأعمال المنافية للآداب على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسبة المشاهدة، وتحقيق أرباح مالية من راغبي ممارسة الحرام عبر مواقع الإنترنت.

بالفحص تم العثور على صورة وفيديوهات خادشة للحياء على هاتف المتهمة، كما عثر بحوزتها أيضا على جهاز «لاب توب»، و2 راوتر، وكروت فيزا، واستاند تصوير ودائرة إضاءة، معدات يتم استخدامها في ارتكاب الواقعة.

وأكدت التحريات، أن غرضها من وراء نشر الفيديو تحقيق الإثارة وزيادة نسب المتابعين لها وتقاضيها من الشركة مالكة التطبيقات أجر مقابل ذلك.