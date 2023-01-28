السبت 28 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع 4 أشخاص إثر وقوع حادث تفحم سيارة ملاكى بالبحيرة

السيارة
السيارة

لقي 4 أشخاص مصرعهم متأثرين بحروق متفرقة في جميع أنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل ثقيل مع سيارة ملاكي، مما نتج عنه اشتعال السيارة الملاكي بجوار كبرى خنيزة التابع لدائرة مركز بدر محافظة البحيرة وتم نقل الجثث إلي مستشفي كوم حمادة العام تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير المحضر بالواقعة، وجاري العرض علي النيابة العامة بمركز كوم حمادة برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوي رئيس النيابة والتصريح بدفن الجثامين.


تلقي اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة اخطارا من مأمور مركز شرطة مركز بدر يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل مع سيارة ملاكي مما نتج عنه تفحم السيارة الملاكي ومصرع 4 أشخاص.

 
تم نقل الجثامين لغرفة حفظ الموتي بالمستشفي بكوم حمادة تحت تصرف النيابة العامة.

 
وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة كما انتقلت الحماية المدنية وتم فرض كردون أمني حول الواقعة.

 
كما تم السيطرة علي الحريق، وبالفحص تبين مصرع "خالد -ا-خ  ٣٠ عام مقيم بالحدين، سعيد ،ع،ح ٦٢ سنة مقيم الحدين، محمد ،ج،ا ٦٨ سنة مقيم بالحدين، مجهول الهوية  جثة هامدة.

 
وتم نقل الجثامين الي مستشفي كوم حمادة تحت تصرف النيابة العامة ، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض علي النيابة العامة لاستخراج تصاريح الدفن.

4 أشخاص البحيرة أشخاص مصرعهم استخراج تصاريح ادث تصادم سيارة النيابة العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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