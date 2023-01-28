السبت 28 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الفنانة الصماء حنان النحراوى تستعرض أعمالها الفنية بمعرض الكتاب

حنان النحراوي
حنان النحراوي

أجرى برنامج "العاشرة" الذي يقدمه الإعلامي محمد سعيد محفوظ، حوار من الفنانة الصماء حنان النحراوي بجناح ذوي الإعاقة في معرض القاهرة للكتاب.

وأعربت "النحراوي"، خلال لقاءها ببرنامج العاشرة، المذاع عبر فضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي محمد سعيد محفوظ، عن سعادتها باللقاء والتواجد في جناح ذوي الإعاقة بمعرض القاهرة للكتاب. 

وأضافت "النحراوي" متحدثة عن أعمالها الفنية، إنها تحب الرسم منذ فترة زمنية طويلة جدًا، لكنها قررت أن تطور من إبداعها، وبالتالي أصبحت تصنع مصنوعات الخزف بالصلصال، ومن ثم تشكيلها وتلوينها، لافتة إلى أن الناس تحب هذه الأعمال الفتية أكثر من اللوحات، حيث تستغرق اللوحات وقتًا كبيرًا لرسمها، لكن يمكنها من خلال العمل بالصلصال أن تصنع أعمال كثيرة جدًا، في وقت بسيط وتصنع منه أعدادًا كثيرة، حيث يستطيع الناس أن يسمعوا منها كلامها.

وأشارت إلى أنها تريد لأطفالها في المستقبل أن يتعلموا ذلك، حيث أنني أكبر في العمر، وأحتاج منهم أن يستوصوا بها خيرًا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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الفنانة الصماء حنان النحراوى تستعرض أعمالها الفنية بمعرض الكتاب

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