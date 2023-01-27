السبت 28 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

هناء عبد الفتاح عن «نقطة تحول»: يعطينا رسالة أن الوطن لا يغلو عليه شيء

هناء عبد الفتاح
هناء عبد الفتاح

قالت الكاتبة الصحفية هناء عبد الفتاح، مسئول الإعداد بفيلم “نقطة تحول.. بين الأمل والألم” إنها فخورة للغاية بالمشاركة في العمل بهذا الفيلم المميز الذي  يعتبر إضافة جديدة في عالم الأفلام التسجيلية التي يشاهدها الجمهور غدًا السبت 28 يناير.

فيلم نقطة تحول.. بين الأمل والألم

وأضافت “عبد الفتاح” في تصريحاتها لـ"الدستور"، أن الفيلم في البداية كان فكرة النائب محمود بدر، وحين عرض الفكرة تحمسنا جميعًا وشرعنا في تنفيذها، مضيفة أن هدفنا في البداية تشريح المجتمع والوصول إلى كل الفئات ممن تضررت من الإرهاب البغيض وعملياته الدنيئة، وكنا حريصين على الوصول إلى الضباط والمجندين من القوات المسلحة ومن الشرطة ومن المدنيين من خلال الوصول إلى رجل وامرأة ومسلم ومسيحي وهو ما حدث بالفعل.

وتابعت: “بدأت في عملية البحث وتدقيق المعلومات ومن ثم التواصل مع كافة الجهات المعنية من أجل توفير النماذج الملهمة التي ستكون بطلة أعمالنا، حيث تواصلنا مع القوات المسلحة والشرطة والتضامن الاجتماعي وغيره من الجهات المعنية، مضيفة أنه الكل كان متحمس للعمل وكانت كل الجهات تساعد بقوة من أجل الخروج بالعمل في شكل مميز للغاية”.

وأضافت أن الفيلم نستطيع أن نتعلم منه فكلنا من الممكن أن يكون لدينا مشكلات أو هموم شخصية وحين تجلس مع هؤلاء الأبطال تشعر أن همومك لا شيء وتتضاءل أمام ما حدث لهم فحياتهم تغيرت بنسبة كبيرة ومع ذلك مؤمنين ومستكملين لحياتهم بكل قوة وتحدي، فعلى سبيل المثال الرائد محمد عزمي كان في مباحث الخانكة وبعد الإصابة أبى أن يستسلم والىن في طريقه لمناقشة الدكتوراة، أي مشاهد سيشاهد الفيلم سيعرف شيء واحد أنه لا يغلو شيء على الوطن وأن قوة الإيمان والرضا شيء ضروري وأن الحياة لابد أن تستمر.

هناء عبد الفتاح نقطة تحول بين الأمل والألم فيلم نقطة تحول بين الأمل والألم فيلم نقطة تحول

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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