الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الوادي الجديد يُطلق مبادرتين لـ«مكافحة الكلاب الضالّة» و«دعم ذوي الهمم»

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

أطلق اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مبادرة لمكافحة ظاهرة الكلاب الضالة والسيطرة عليها بمختلف أنحاء المحافظة، وذلك استجابةً لشكاوى الأهالي المتكررة من انتشار ظاهرة الكلاب الضالّة.
وأكّد على قيام المحافظة بتوفير المواد اللازمة للمكافحة وتتولى مديرية الطب البيطري تفعيل المبادرة وتطبيق أعمال المكافحة بالتنسيق مع الجمعيات داخل الأحياء السكنية، مهيبًا بالمواطنين الالتزام بإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها للسيطرة على تفشّي الظاهرة.

من ناحيةٍ أخرى، تفقّد المحافظ منفذ الجمعية الاستهلاكية لمركز شباب الخارجة الذي تم تخصيصه بشكل مجاني ضمن مبادرات خفض الأسعار تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء.

ووجّه بتبنّي مبادرة جديدة لدعم ذوي الهمم من خلال تخفيض أسعار السلع التموينية واللحوم ومنح الخضروات الأساسية بالمجان، وذلك بمختلف مبادرات السلع التي يتم تنفيذها، عن طريق بطاقة "كوبون" يتم منحها من مركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.

أستجابة لشكاوي الأهالي ظاهرة الكلاب الضال ة محافظ الوادي الجديد مبادرة لمكافحة ظاهرة الكلاب الضالة مديرية الطب البيطرى داخل الأحياء السكنية للسيطرة على تفش ي الظاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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