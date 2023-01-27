الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

التعادل السلبى يحسم مواجهة المقاولون والاتحاد فى الدورى

المقاولون العرب والاتحاد
المقاولون العرب والاتحاد السكندري

حسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة المقاولون العرب ضد الاتحاد السكندري في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة 16 من بطولة الدوري.

البداية كانت قوية من جانب فريق المقاولون العرب، حيث نفذت الركلة الحرة عن طريق تسديدة من عبد الرحمن خالد أبعدها الحارس مهدي سليمان بشكل رائع من أعلى يمين مرماه إلى ركنية من جهة اليسار.

في الدقيقة 11 كرة عرضية من صبري رحيل، لاعب فريق الاتحاد من جهة اليسار وصلت سهلة للحارس محمود أبو السعود.

وشهدت الدقيقة 21 تسديدة قوية من جوزيف أوتشايا لاعب فريق المقاولون من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس مهدي سليمان إلى ركنية من جهة اليسار.

في الدقيقة 27 كرة عرضية من صبري رحيل لاعب فريق الاتحاد من جهة اليسار قابلها محمد محمود برأسية من داخل منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 31 تسديدة من أحمد الشيمي لاعب فريق المقاولون من خارج منطقة الجزاء أمسك بها الحارس مهدي سليمان من أسفل يمين مرماه على مرتين.

في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل من الضائع، ضاعت فرصة أخرى من المقاولون العرب بعد تسديدة من عبد الرحمن خالد جبنة من داخل منطقة الجزاء أبعدها مهدي سليمان ثم الدفاع إلى ركنية من جهة اليمين.

في الشوط الثاني سيطر المقاولون العرب في الوقت الذي حاول فيه الاتحاد السكندري وكان قريبا من التقدم في الدقيقة 65 بعد تسديدة جديدة من إبراهيم حسن لاعب فريق الاتحاد من داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس محمود أبو السعود بشكل رائع من أعلى يسار مرماه.

وفي الدقيقة 89 أهدر جون أوكلي هدف الفوز بعد تسديدة من جون أوكلي لاعب فريق المقاولون من يمين منطقة الجزاء ردت من القائم الأيسر.

ورفع المقاولون العرب رصيده عند 28 نقطة في المركز الرابع كما ارتفع رصيد الاتحاد السكندري عند 26 نقطة في المركز السادس.

المقاولون العرب الاتحاد السكندرى الدورى المصرى تعادل سلبي

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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