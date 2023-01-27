منتخب الشباب والرياضة للصم يتوج بلقب البطولة الدولية الودية لكرة الصالات بالإمارات

توج منتخب وزارة الشباب والرياضة للصم، بلقب البطولة الدولية الودية لكرة الصالات للصم 2022، والتي نظمتها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم خلال الفترة من (23-27) يناير الجاري، على ملاعب أدنوك بمدينة الظنة بمنطقة الظفرة، بعد تغلبه على نادي أبو ظبي بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة النهائية للبطولة.

يرافق بعثة منتخب وزارة الشباب والرياضة للصم كل من الدكتور محمد عبد الستار والدكتورة هدى أبو ضيف عضوا مكتب قادرون باختلاف بوزارة الشباب والرياضة.

وتهدف البطولة إلى إبراز رياضة أصحاب الهمم، وتوطيد أواصر التعاون بين الصم من مختلف الدول الشقيقة والصديقة التي تمثلها الدول المشاركة، وتعزيز مفاهيم القيم الإنسانية فيما بينها، لا سيما وأن كرة الصالات من أكثر الرياضات شعبية وانتشاراً في العالم، إضافة إلى إتاحة الفرصة للتعبير عن طاقات أصحاب الهمم من فئة الصم، من خلال البطولة والبرامج المصاحبة، وتعزيز مفهوم السعادة لدى الصم وذويهم من خلال المشاركة في البطولة والفعاليات، وتعميق الدور المجتمعي من خلال الإسهام في دعم هذه الفئة.

وكان منتخب وزارة الشباب والرياضة قد تغلب على فريق نادي الصم بالرياض بستة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما ليصعد منتخب وزارة الشباب والرياضة كأول المجموع، كما تغلب في مباراة نصف النهائي على نادي العين لأصحاب الهمم بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في دولة الإمارات بسبعة أهداف مقابل هدفين.

يذكر أن البطولة يشارك فيها 6 فرق رياضية، هي نادي الصم في الرياض من المملكة العربية السعودية، وفريق وزارة الشباب والرياضة للصم بجمهورية مصر العربية، وجمعية تواصل الإدماج لصم تمارة من المملكة المغربية، ونادي GSV دوسيلدورف من جمهورية ألمانيا، ونادي أبو ظبي، ونادي العين لأصحاب الهمم في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في دولة الإمارات.