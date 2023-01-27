الجمعة 27 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

منتخب الشباب والرياضة للصم يتوج بلقب البطولة الدولية الودية لكرة الصالات بالإمارات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

توج منتخب وزارة الشباب والرياضة للصم، بلقب البطولة الدولية الودية لكرة الصالات للصم 2022، والتي نظمتها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم خلال الفترة من (23-27) يناير الجاري، على ملاعب أدنوك بمدينة الظنة بمنطقة الظفرة، بعد تغلبه على نادي أبو ظبي بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة النهائية للبطولة.

IMG-20230127-WA0119

يرافق بعثة منتخب وزارة الشباب والرياضة للصم كل من الدكتور محمد عبد الستار والدكتورة هدى أبو ضيف عضوا مكتب قادرون باختلاف بوزارة الشباب والرياضة.

IMG-20230127-WA0117

وتهدف البطولة إلى إبراز رياضة أصحاب الهمم، وتوطيد أواصر التعاون بين الصم من مختلف الدول الشقيقة والصديقة التي تمثلها الدول المشاركة، وتعزيز مفاهيم القيم الإنسانية فيما بينها، لا سيما وأن كرة الصالات من أكثر الرياضات شعبية وانتشاراً في العالم، إضافة إلى إتاحة الفرصة للتعبير عن طاقات أصحاب الهمم من فئة الصم، من خلال البطولة والبرامج المصاحبة، وتعزيز مفهوم السعادة لدى الصم وذويهم من خلال المشاركة في البطولة والفعاليات، وتعميق الدور المجتمعي من خلال الإسهام في دعم هذه الفئة.

IMG-20230127-WA0118

وكان منتخب وزارة الشباب والرياضة قد تغلب على فريق نادي الصم بالرياض بستة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما ليصعد منتخب وزارة الشباب والرياضة كأول المجموع، كما تغلب في مباراة نصف النهائي على نادي العين لأصحاب الهمم بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في دولة الإمارات بسبعة أهداف مقابل هدفين.

IMG-20230127-WA0116

يذكر أن البطولة يشارك فيها 6 فرق رياضية، هي نادي الصم في الرياض من المملكة العربية السعودية، وفريق وزارة الشباب والرياضة للصم بجمهورية مصر العربية، وجمعية تواصل الإدماج لصم تمارة من المملكة المغربية، ونادي GSV دوسيلدورف من جمهورية ألمانيا، ونادي أبو ظبي، ونادي العين لأصحاب الهمم في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في دولة الإمارات.

IMG-20230127-WA0112
IMG-20230127-WA0111
IMG-20230127-WA0114
IMG-20230127-WA0113
IMG-20230127-WA0115
الإمارات الدول المشاركة الدكتور محمد عبد الستار العربية السعودية العالم القيم الإنسانية المباراة النهائية أواصر التعاون

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

مراهق يسحب بلف الهواء ليوقف القطار: «عشان أنزل قدام بيتى»

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات 2023

بوابة التعليم الأساسي.. بوابة مصر التعليمية نتائج الامتحانات 2023

الباز: لماذا هاجم الكارهون والمحبطون السوبرانو المصرية فاطمة سعيد؟

استجابًة للمواطنين.. الداخلية تكشف كواليس سقوط «مستريح مصر القديمة»

إطلاق نار فى كنيس يهودى بالقدس.. ومقتل 5 إسرائيليين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

تمساح فستقى يحتل مطبخى

ماجد حبته

نظرة مستقبلية مستقرة

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

ماجد حبته

مريض فى سفينة عابرة

د هند جاد

أصحاب الشعر الأبيض

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

مدحت بشاى

شرطتنا.. وقوانا الناعمة

صور

ندوة مفتي الجمهورية في معرض القاهرة للكتاب 2023

ندوة نائب وزير الأوقاف في معرض القاهرة للكتاب 2023

جناح وزارة الدفاع فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

10 قتلى إسرائيليين في عملية «النبي يعقوب» بالقدس

إطلاق نار فى كنيس يهودى بالقدس.. ومقتل 5 إسرائيليين

«سر توقيت الزيارة».. ملفات رئيس الـ «CIA» خلال زيارته إلى إسرائيل