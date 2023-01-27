الجمعة 27 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الناتو» يساعد أوكرانيا بكل الإمكانات والقدرات للتصدى لعدوان روسيا.. مسؤول سابق يوضح

الناتو
الناتو

أوضح نيكولاس ويليام، المسؤول السابق بحلف الناتو، الأسس التي تتحرك على أساسها دول الناتو في تقديم دعمها المستمر والمتزايد إلى كييف، خاصة النوعي والمتطور، قائلًا: "إن الناتو كمنظمة عسكرية لا تتورط في أي من هذه المشكلات في السابق". 

وأضاف نيكولاس ويليام خلال مداخلة عبر سكايب بفضائية القاهرة الإخبارية، أن الناتو تحاول مساعدة أوكرانيا بكل ما أوتي لها من قدرات وإمكانيات لمكافحة هذا العدوان الروسي. 

وأوضح أن هذه الدبابات والمعدات هي بغرض مساعدة أوكرانيا في صد هذه الهجمات الروسية، لافتاً إلى أن الروس يهاجمون بشكل مباشر الأراضي الأوكرانية، وبالتالي يمكن تقديم الدعم عن طريق المعدات إلى أوكرانيا، والغرض الرئيسي منها هو صد الهجوم الروسي، والروس قلقون حيال ذلك، وهم يشتكون مراراً وتكرارًا بسبب الهجمات. 

وأشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية صراع بين الحلفاء الغرب، وهناك حسابات كثيرة وهناك منافع لكل طرف يسعى لتحقيقها، ويؤتي ذلك من خلال توحيد الجهود والدعم المقدم إلى أوكرانيا لمواجهة العدوان، وإلا سوف تكون روسيا أكثر قوة وتهدد أكثر من دولة في المستقبل.

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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