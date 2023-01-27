قرارت «الوزراء» في أسبوع.. تقنين أوضاع 73 كنسة وتخصيص قطعتي أرض لهيئة للمشروعات والتعمير

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً سلط الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، خلال الفترة من 21 حتى 27 يناير2023، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الأنشطة التي قام بها.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات وتشمل..