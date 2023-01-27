الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قرارت «الوزراء» في أسبوع.. تقنين أوضاع 73 كنسة وتخصيص قطعتي أرض لهيئة للمشروعات والتعمير

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً سلط الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء،  خلال الفترة من 21 حتى 27 يناير2023، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الأنشطة التي قام بها.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات وتشمل..

  • الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص قطعتي أرض مملوكتين للدولة، ناحية محافظة البحيرة، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛ لاستخدامها في أنشطة الإنتاج الداجني، الأولى بمساحة 1119.5 فدان، والثانية 3580.1 فدان.
  • اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، في جلستها رقم 93، والتي عقدت بتاريخ 16 يناير 2023، بعدد 28 موضوعاً.
  • الموافقة على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني، والمنعقدة بتاريخ 24 يناير 2022 لعدد 73 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها 2599 كنيسة ومبنى تابعاً.
  • الموافقة على تعاقد وزارة التربية والتعليم مع الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايلسات"، لتقديم خدمات بث البرامج التعليمية على التليفزيون المصري عن طريق القمر الصناعي المصري نايل سات، وإضافة خدمات جديدة ترتبط بتقديم البث بشكل متكامل يحقق النهوض بجودة المنتج التعليمي.
  • الموافقة على تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة بشارعالمنشية ببندر قوص بمحافظة قنا، بالمجان، لصالح نادي قوص الرياضي، والمقام عليها ملعب ومبنى إدارى، بمساحة 8349 م2، وذلك في إطار دعم الدولة للنشاط الرياضي؛ كي يسهم في رعاية طاقات النشء والشباب، كما تمت الموافقة على الضوابط العامة التي تسمح للهيئة العامة للتنمية الصناعية، إما بإلغاء أو خفض غرامات التأخير، أو تطبيق آلية للتسوية، وذلك حال وجود عوائق أو صعوبات خارج قدرات المطور الصناعي أو منفذ المشروع، تكون قد أثرت على البرنامج الزمني للتنفيذ.
أبرز مجلس ابرز قرارت مجلس الوزراء خلال أسبوع الموافقة على تخصيص قطعت أرض لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير قرارت مجلس الوزراء خلال أسبوع الموافقة على تخصيص قطعتي

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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