الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

طاقم تحكيم بوروندى لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد بدورى أبطال إفريقيا

الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها يوم 10 فبراير المقبل في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

واختار "كاف" طاقم تحكيم من بوروندي لإدارة المباراة يتكون من، باسيفيك ندابيهاوينيمانا حكم ساحة، ويعاونه مواطنوه إيميري نيودجابو وباسكال نديمونزيجو مساعدين، والرواندي عبد الكريم تواجيرأوموكيزا حكم رابع.

ويراقب المباراة محمد مؤمن علي من جيبوتي في حين اختار "كاف الجنوب أفريقي چوشوا روبرت منسقا عاما للمباراة، ويراقب الحكام بادارا بياتا من السنغال، بالإضافة إلى الكاميروني ندوا كريستيان منسق أمني.

الزمالك بلوزداد الجزائري دورى ابطال افريقيا حكم مباراة الزمالك أمام بلوزداد الجزائري تحكيم بوروندي

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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