الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

فيلم «كيرة والجن» ينافس فى الدورة الـ52 لـ«مهرجان روتردام السينمائى»

كيرة والجن
كيرة والجن

أعرب المخرج مروان حامد، عن سعادته البالغة لمنافسة فيلمه "كيرة والجن" بطولة أحمد عز وكريم عبدالعزيز في الدورة الـ52 من مهرجان روتردام السينمائي الدولي.

ونشر "حامد" بوستر الفيلم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق قائلًا: "أنا سعيد لاختيار (كيرة والجن) للمشاركة في روتردام السينمائي الدولي، كجزء من برنامج (لايملايت)، الذي سيعرض أفلامًا رائعة من عام 2022".

فيلم "كيرة والجن" يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19 إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.

وهو مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتي، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

هرجان السينمائي الدورة الـ52 فيلم كيرة والجن فيلم كيرة وال كيرة والجن

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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