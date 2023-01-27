كشف غموض سرقة 26 طن حديد من موقع شركة مقاولات بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (4 أشخاص- مقيمين بالقاهرة) لقيامهم بسرقة كمية من حديد التسليح بلغت 26 طنا من موقع تحت الإنشاء تابع لشركة مقاولات – يعمل بها أحد المتهمين "أمن إداري" – كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

وأقروا بتصريفهم الحديد المستولى عليه بالبيع لدى عميلهم "حسن النية" (صاحب مخزن- مقيم بمحافظة الجيزة) مقابل مبلغ 650 ألف جنيه.

وتم بإرشادهم ضبط مبالغ مالية متحصلات بيع المسروقات، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي على متطلباتهم الشخصية.

كما أرشدوا عن عميلهم المشار إليه وتم استهدافه وضبطه حال تواجده بالمخزن المشار إليه، وعثر بداخله على الحديد المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.