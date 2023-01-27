الجمعة 27 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مقتل عريس وإصابة شقيقه برصاص مسجل خطر في القليوبية

مدير أمن القليوبية
مدير أمن القليوبية

أمرت جهات التحقيق في مركز قليوب بمحافظة القليوبية بالتصريح بدفن جثة عامل كافيتريا لقي مصرعه إثر قيام مسجل خطر بإطلاق الرصاص عليه وعلى شقيقه بسبب خلافات الجيرة.

كانت قرية ناي بمركز شرطة قليوب قد شهدت إطلاق عاطل الرصاص على شقيقين في الشارع، ما أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة الثاني ونُقل المتوفي إلى المشرحة وحجز المصاب بالمستشفى بالعناية المركزة في حالة خطر وفر المتهم هاربا.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة قليوب يفيد ورود بلاغا من الأهالي بقيام مسجل خطر بإطلاق النيران على شقيقين وأسفر عن مقتل عريس متزوج حديثا وإصابة شقيقه وتم نقله للمستشفى في حالة خطرة.

وكشفت تحريات أجهزة البحث الجنائي بمركز شرطة قليوب قيام عاطل يدعى محمد ا 32 سنة كان مسجون على ذمة أحد القضايا مسجل خطر بإطلاق النيران من سلاح ناري بندقية آلية على كلا من: أحمد أبو شوية 28 سنة عامل بكافيه وتوفى متأثرا بإصابته بطلق في الصدر " متزوج حديثا" وإصابة شقيقه خليل أبو شوية 26 سنة بطلق ناري في القدمين وتم حجزه في المستشفى في حالة خطر وفر المتهم هاربا بسبب خلافات سابقة على الجيرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

إطلاق النيران إطلاق الرصاص اللواء نبيل سليم شرطة قليوب مأمور مركز شرطة قليوب مسجل خطر مقتل عريس قليوب

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

مصرع شاب بـ 6 طعنات في مشاجرة بمرسى مطروح

«مصايف الإسكندرية» تحرر مذكرة ضد شاطئ جليم العام لرفع التذكرة

وزير الهجرة: الإعداد لقاعدة بيانات المصريين بالخارج من أولويات عمل الوزارة

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات 2023

مطروح تستقبل وزير التنمية المحلية غدا

مصرع وإصابة 6 من أسرة واحدة بانقلاب ملاكى فى قنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

ماجد حبته

مريض فى سفينة عابرة

د هند جاد

أصحاب الشعر الأبيض

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

مدحت بشاى

شرطتنا.. وقوانا الناعمة

القس رأفت رؤوف الجاولي

عودة لتلميع القيم الاجتماعية الأصيلة

خالد عكاشة

واشنطن تلاحق قوات فاجنر الروسية فى أوكرانيا وخارجها

صور

إقبال كبير فى ثانى أيام معرض الكتاب

حفل عميد الإنشاد ياسين التهامى فى معرض الكتاب 2023

الدكتور محمد الباز وياسين التهامى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تُغلق القدس لتأمين مسيرة للمستوطنين اليهود

أمريكا تلوم القيادة الفلسطينية لوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

فلسطين تعلن وقف التنسيق الأمنى مع إسرائيل بعد اقتحام مخيم جنين