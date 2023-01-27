مقتل عريس وإصابة شقيقه برصاص مسجل خطر في القليوبية

أمرت جهات التحقيق في مركز قليوب بمحافظة القليوبية بالتصريح بدفن جثة عامل كافيتريا لقي مصرعه إثر قيام مسجل خطر بإطلاق الرصاص عليه وعلى شقيقه بسبب خلافات الجيرة.

كانت قرية ناي بمركز شرطة قليوب قد شهدت إطلاق عاطل الرصاص على شقيقين في الشارع، ما أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة الثاني ونُقل المتوفي إلى المشرحة وحجز المصاب بالمستشفى بالعناية المركزة في حالة خطر وفر المتهم هاربا.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة قليوب يفيد ورود بلاغا من الأهالي بقيام مسجل خطر بإطلاق النيران على شقيقين وأسفر عن مقتل عريس متزوج حديثا وإصابة شقيقه وتم نقله للمستشفى في حالة خطرة.

وكشفت تحريات أجهزة البحث الجنائي بمركز شرطة قليوب قيام عاطل يدعى محمد ا 32 سنة كان مسجون على ذمة أحد القضايا مسجل خطر بإطلاق النيران من سلاح ناري بندقية آلية على كلا من: أحمد أبو شوية 28 سنة عامل بكافيه وتوفى متأثرا بإصابته بطلق في الصدر " متزوج حديثا" وإصابة شقيقه خليل أبو شوية 26 سنة بطلق ناري في القدمين وتم حجزه في المستشفى في حالة خطر وفر المتهم هاربا بسبب خلافات سابقة على الجيرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.