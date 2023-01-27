الجمعة 27 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

بالأعين أو الأصابع.. تقنية جديدة تتيح فحص مسافرين الطيران للتحقق من هويتهم

مسافرين الطيران
مسافرين الطيران

أعلن المسؤولون في مطار رالي دورهام الدولي، هذا الأسبوع عن إطلاق تقنية جديدة تتيح لركابها التحقق من هويتهم بأعينهم أو أصابعهم.

وقال موقع "إندي ويك" الأمريكي، أن المسؤلين وصفوا ذلك بأنه وسيلة "لجلب تجربة سفر خالية من الاحتكاك ويمكن التنبؤ بها إلى منطقة البحث والتحقق، وقد دخلوا في شراكة مع CLEAR ، وهي شركة مملوكة للقطاع الخاص تستخدم "تقنية التحقق من الهوية بالقياسات الحيوية" لفحص ركاب المطار، وتحل هذه التكنولوجيا محل حاجة المسافرين إلى إخراج محفظتهم ورخصة القيادة.

ويقول المسؤولون إن تقنية الهوية ستخلق 44 وظيفة في مطار رالي دورهام الدولي ، وتدر حوالي 2.6 مليون دولار سنويًا للاقتصاد المحلي.

وأوضح  مطار رالي دورهام الدولي، أنه يعمل بالشراكة مع شركة الأمن لتزويد المسافرين بخيار آخر لتسريع عملية الفحص الأمني، وصرح مايكل لاندجوث، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة مطار رالي دورهام، أن التزام المطار بالاستفادة من التكنولوجيا لتزويد ضيوفنا بتجربة عالمية المستوى يجعل النظام الأمني خيارًا ممتازًا.

يلاحظ أن إدارة سلامة السفر الأمريكية، هو برنامج فيدرالي يحدد المسافرين الذين يعتبرون منخفضي المخاطر من خلال تقييم التهديد الأمني، ويُسمح للمسافرين المعتمدين في TSA PreCheck "بالمرور عبر فحص أمني سريع في مطارات الولايات المتحدة على مستوى البلاد دون الحاجة إلى إزالة الأحذية أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو السوائل 3-1-1 أو الأحزمة أو السترات الخفيفة."

كما يمكن لأعضاء الأمن الصعود إلى منصة الطائرة والتحقق من هويتهم من خلال عيونهم أو بصمات أصابعهم بدلاً من الانتظار لإظهار بطاقة هوية تحمل صورة صادرة عن الحكومة.

الاستفادة التكنولوجيا الكمبيوتر المحمول الكمبيوتر الولايات المتحدة تقنية جديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

مصرع شاب بـ 6 طعنات في مشاجرة بمرسى مطروح

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات 2023

ديلي تلجراف: الشركات البريطانية تواجه «كابوس الزيادات الضريبية وارتفاع الأسعار»

نائب رئيس التجمع لـ«الدستور»: ندعم القائمة النسبية وإعادة النظر بقانون الأحزاب

«إنديان إكسبرس» الهندية: تعاون استثمارى ضخم بين القاهرة ونيودلهى قريبًا

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 برقم الجلوس محافظة القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

ماجد حبته

مريض فى سفينة عابرة

د هند جاد

أصحاب الشعر الأبيض

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

مدحت بشاى

شرطتنا.. وقوانا الناعمة

القس رأفت رؤوف الجاولي

عودة لتلميع القيم الاجتماعية الأصيلة

خالد عكاشة

واشنطن تلاحق قوات فاجنر الروسية فى أوكرانيا وخارجها

صور

حفل عميد الإنشاد ياسين التهامى فى معرض الكتاب 2023

الدكتور محمد الباز وياسين التهامى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023

الأطفال يزيّنون معرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا تلوم القيادة الفلسطينية لوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

فلسطين تعلن وقف التنسيق الأمنى مع إسرائيل بعد اقتحام مخيم جنين

سلسلة اجتماعات مهمة.. ماذا يفعل وزير الخارجية الأمريكي في إسرائيل وفلسطين؟