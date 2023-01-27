بالأعين أو الأصابع.. تقنية جديدة تتيح فحص مسافرين الطيران للتحقق من هويتهم

أعلن المسؤولون في مطار رالي دورهام الدولي، هذا الأسبوع عن إطلاق تقنية جديدة تتيح لركابها التحقق من هويتهم بأعينهم أو أصابعهم.

وقال موقع "إندي ويك" الأمريكي، أن المسؤلين وصفوا ذلك بأنه وسيلة "لجلب تجربة سفر خالية من الاحتكاك ويمكن التنبؤ بها إلى منطقة البحث والتحقق، وقد دخلوا في شراكة مع CLEAR ، وهي شركة مملوكة للقطاع الخاص تستخدم "تقنية التحقق من الهوية بالقياسات الحيوية" لفحص ركاب المطار، وتحل هذه التكنولوجيا محل حاجة المسافرين إلى إخراج محفظتهم ورخصة القيادة.

ويقول المسؤولون إن تقنية الهوية ستخلق 44 وظيفة في مطار رالي دورهام الدولي ، وتدر حوالي 2.6 مليون دولار سنويًا للاقتصاد المحلي.

وأوضح مطار رالي دورهام الدولي، أنه يعمل بالشراكة مع شركة الأمن لتزويد المسافرين بخيار آخر لتسريع عملية الفحص الأمني، وصرح مايكل لاندجوث، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة مطار رالي دورهام، أن التزام المطار بالاستفادة من التكنولوجيا لتزويد ضيوفنا بتجربة عالمية المستوى يجعل النظام الأمني خيارًا ممتازًا.

يلاحظ أن إدارة سلامة السفر الأمريكية، هو برنامج فيدرالي يحدد المسافرين الذين يعتبرون منخفضي المخاطر من خلال تقييم التهديد الأمني، ويُسمح للمسافرين المعتمدين في TSA PreCheck "بالمرور عبر فحص أمني سريع في مطارات الولايات المتحدة على مستوى البلاد دون الحاجة إلى إزالة الأحذية أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو السوائل 3-1-1 أو الأحزمة أو السترات الخفيفة."

كما يمكن لأعضاء الأمن الصعود إلى منصة الطائرة والتحقق من هويتهم من خلال عيونهم أو بصمات أصابعهم بدلاً من الانتظار لإظهار بطاقة هوية تحمل صورة صادرة عن الحكومة.