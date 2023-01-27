الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شبكة هندية: مصر بوابة مهمة للأسواق فى أفريقيا وأوروبا

زيارة الرئيس السيسي
زيارة الرئيس السيسي للهند

أكد محمد سليمان، الخبير الاستراتيجي مدير برنامج التقنيات الاستراتيجية والأمن السيبراني بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى في واشنطن، في تصريحات لشبكة WION  (واي أون) الهندية، أن مصر الحليف الذي لا غنى عنه من أصل أفريقي عربي للهند وبوابة مهمة للأسواق في إفريقيا وأوروبا.

 

وأضاف أن زيارة الرئيس السيسي للهند من المرجح أن تنتج خارطة طريق للعلاقات الثنائية وتعزز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لافتا إلى أن الهوية المزدوجة لمصر كدولة أفريقية عربية تجعل من القاهرة حليفًا لا غنى عنه للهند في غرب آسيا وإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأحمر  كقوة عالمية صاعدة ، يجب على نيودلهي أن تبني علاقات ثنائية قوية مع القوى الإقليمية خارج جنوب آسيا - وعلى رأسها القاهرة .

 

وأكد سليمان أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للهند من المرجح أن تنتج خارطة طريق للعلاقات الثنائية وتضع نغمة للتعاون في مجالات من "الأدوية إلى الصناعات العسكرية ومن الأمن الغذائي إلى تكنولوجيا المعلومات".

 

وتابع: “تعد مصر بوابة مهمة للأسواق في إفريقيا وأوروبا، وفقًا لوزارة الشؤون الخارجية الهندية ، وصلت التجارة الثنائية إلى مستوى قياسي بلغ 7.26 مليار دولار في 2021-2022”.

 

وحول آفاق التجارة ، قال سليمان:  "إن مصر منفتحة للغاية على الاستثمار الهندي ، بالنظر إلى العلاقات التاريخية بين البلدين وتقدير مصر لدور الهند العالمي".

 

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها دعوة رئيس مصري ليكون ضيفًا رئيسيًا في يوم الجمهورية، ففي عهد رئيس الوزراء الهندي السابق جواهر لال نهرو والرئيس المصري جمال عبد الناصر ، تحسنت العلاقات بين الهند ومصر ، لا سيما بعد دعم الهند لمصر خلال أزمة السويس عام 1956.

 

وأشار سليمان إلى أن "الاصطفاف بين الهند ومصر هو نتيجة للتكامل الإقليمي في غرب آسيا".

إفريقيا وأوروبا البحر الأبيض المتوسط ​​ البحر الأبيض الأمن السيبراني البحر الأبيض المتوسط

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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