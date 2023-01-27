الجمعة 27 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مرتضى منصور: فيريرا لن يرحل عن الزمالك وسيتولى هذا المنصب

فيريرا
فيريرا

أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن تعيين البرتغالي جوسفالدوا فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم السابق، مستشار فني لمجلس إدارة نادي الزمالك، بعد قرار رحيله من الإدارة الفنية للفريق الأول بسبب تراجع مستوى الفريق، وتراجع النتائج خلال الفترة الماضية.


الزمالك يكشف سبب غياب أمير مرتضي عن تدريبات الزمالك اليوم


وكشف إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك، سبب غياب أمير مرتضي المشرف العام على الكرة بالقلعة البيضاء، عن تدريبات الفريق الجماعية؛ استعدادا لمواجهة فيوتشر في الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

وأوضح إسماعيل يوسف، إن أمير مرتضي تعرض لوعكة صحية، هي التي مناعته من حضور التدريبات الجماعية للزمالك اليوم، لافتًا إلى أنه يطمن جماهير القلعة البيضاء علي المشرف العام على الكرة بأنه يعاني من دور برد شديد، وسيعود في أقرب وقت.

 

وأكد إسماعيل يوسف، إن التدريبات الجماعية للزمالك اليوم شهدت حالة معنوية مرتفعة لدي كل اللاعبين، والجميع مركز خلال الفترة المقبلة من أجل تصحيح المسار ومعالجة المشاكل للعودة للانتصارات والمنافسة على الدوري، وكافة البطولات.


فتوح وعبد الله جمعه ينتظمان في التدريبات الجماعية للزمالك


وشهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الخميس التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، مشاركة أحمد فتوح وعبدالله جمعة ظهيري الفريق،  في الفقرات الفنية والخططية بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة فيوتشر المقبلة في الدوري الممتاز.

 

يأتي ذلك عقب انتهاء الثنائي من أداء البرنامج التأهيلي والبدني الخاص الذي وضع لهما خلال الفترة الماضية.

 

وشارك أحمد فتوح وعبدالله جمعة في التقسيمة الفنية مع زملائهم بشكل طبيعي خلال مران الخميس.

 

ويستعد الزمالك للقاء فيوتشر يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك رحيل فيريرا فيريرا مستشار مجلس إدارة الزمالك مرتضى منصور فيوتشر

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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