الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

حفيد محمود شكوكو يكشف عن موهبته الغنائية بـ«الدوم»

شريف محمود شكوكو
شريف محمود شكوكو

عبر متسابق "الدوم" شريف محمود شكوكو، ابن محافظة القاهرة، عن سعادته بالمسيرة الفنية الخاصة بجده الفنان الراحل محمود شكوكو.

 

وأكد المتسابق محمود شكوكو، خلال حواره لكاميرا برنامج "الدوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه يحب صوت المطرب المصري تامر حسني بصورة كبيرة.

 

"شكوكو"

وطلبت لجنة التحكيم من المتسابق غناء مقطع صغير من مسيرة الفنان الراحل محمود شكوكو".

 

وبدأت حلقة تجربة الأداء من الموسم الثاني من القاهرة، لبرنامج "الدوم"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، حيث تم اختيار المتسابقين من كل المحافظات، وبلغ عددهم 25 ألفًا، ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.

 

“الدوم”

وتكونت لجنة التحكيم من أستاذ الإخراج المسرحي محمد أبوالخير، والإعلامي شادي شادي، ومدرب التمثيل أحمد مبارك.

 

وفي الموسم الثاني تمت إضافة قسمي العزف الموسيقي، والفن التشكيلي لتنضم إلى فئة التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني، ويقدم الموسم الحالي شريف نور الدين، ونهى درويش.

 

شريف محمود شكوكو محمود شكوكو حفيد محمود شكوكو الدوم اكتشاف المواهب

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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