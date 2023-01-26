رضا عبدالعال: «كابيتانو مصر» بداية الإصلاح في كرة القدم

عبر كابتن رضا عبدالعال، عن سعادته الكبيرة بتنظيم برنامج "كابيتانو مصر"، والتصوير والتحكيم وكل الإمكانيات المتبعة بالبرنامج.

وقال رضا عبدالعال، خلال حلقة اليوم والتي حل عليها ضيفًا: "انبهرت من التصوير والتحكيم والإمكانيات، ودي بداية الإصلاح في كرة القدم ولدينا مواهب بس دور وشوف وأبحث، ومصر ولادة وأضرب تعظيم سلام للدولة والناس اللي فكرت في البرنامج ده".

تفاصيل البرنامج

برنامج "كابيتانو مصر"، مشروع أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كأكبر مشروع لاكتشاف المواهب الشابة فى كرة القدم، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويستهدف إجراء اختبارات لمواليد 2008، من أجل اختيار أفضل 11 لاعبًا وتوزيعهم على الأندية المختلفة، بهدف محاربة المحسوبية والوساطة التى تتخلل اختبارات الأندية لاختيار لاعبى فرق كرة القدم.