الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الشغل من البيت ولا من المكتب؟».. عضو لجنة تحكيم برنامج «شارك تانك» يجيب

رجل الأعمال محمد
رجل الأعمال محمد فاروق

قال رجل الأعمال محمد فاروق عبد المنعم، عضو لجنة تحكيم برنامج "شارك تانك - Shark Tank"، إنه لا يقبل بفكرة العمل بالمنزل إلا للظروف الطارئة والغير مستمرة.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، المُذاع على قناة "CBC": "أمريكا ضيعت نفسها بفكرة العمل من المنزل دي، وإيلون ماسك صمم على تسريح 60% من الموظفين في شركة تويتر لما صمموا يشتغلوا من البيت".

وتابع: "عندي ناس بتشتغل من البيت، والبنت الحامل بقول اشتغلي من البيت، لكن مفيش حاجة اسمها على طول من البيت، لأن النجاح دايما لازم نكون مع بعض".

وأردف: "العمل من المنزل هي أداة للاضطرار، لكن الأغلبية لازم نكون مع بعض عشان ننجح مع بعض".

حل ضيفًا خلال اللقاء هيلدا لوقا سيدة الأعمال في مجال الأزياء والتسويق، ومحمد منصور رجل الأعمال في مجالات الطاقة والإسكان والمطاعم، وعبدالله سلام رجل الأعمال في مجال الإسكان، ومحمد فاروق عبد المنعم رجل الأعمال في مجال تصميمات وصناعة الأثاث، وأيمن عباس رجل أعمال في مجال الاستثمار المالي.

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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