ماهر حسن: يجب تفعيل الرقابة على المنصات الرقمية ليأخذ الكتاب دورته بالسوق

قال الكاتب الصحفي ماهر حسن، إن ثورة 25 يناير تتزامن مع ثلاث مناسبات مهمة وهم مجزرة الإسماعيلية في عهد النحاس باشا، جعل هذا اليوم عيداً للشرطة المصرية، قيام ثورة 25 يناير.

القوى الناعمة المصرية

وأكد الكاتب الصحفي ماهر حسن، خلال لقائه ببرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامي ضياء رشوان، المذاع عبر فضائية "إي تي سي"، أن مصر لها الريادة في تنظيم معرض الكتاب، وهذا خير دليل على اهتمام مصر بالكتاب والعلم والتعامل مع معرض الكتاب أنه القوى الناعمة للدولة.

وأضاف في حديثه، أن أسعار الورق أصبحت مرتفعة بصورة كبيرة، لذا يجب النظر في هذا الأمر حتى يقبل الكتاب على الإبداع والنشر مثلما كان يحدث في الماضي.

الرقابة على المنصات الرقمية

وأشار إلى أن الدولة المصرية عليها حماية الكتب الورقية في الأسواق وعدم تحويلها إلى المنصات الرقمية حتى يأخذ الكتاب دورته الطبيعية في السوق.