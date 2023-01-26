الخميس 26 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس «أدانى» العملاقة: أتطلع لتطوير التعاون مع مصر فى ظل إرادة قوية على أعلى مستوى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد رئيس مجموعة أداني العالمية، جوتام اداني، الذى يعد رابع أغنى رجل في العالم، التطلع لتطوير التعاون مع مصر في ظل ما يلمسه من إرادة قوية وقرار سياسي داعم على أعلى مستوى في مصر؛ لدفع التنمية وفي ظل مناخ استثماري جاذب ومستقر، تتميز به مصر فى منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يتسق مع سعي مجموعة "أداني" للتوسع عالمياً في ضوء التوجه الاستراتيجي الجديد لها، حيث تقوم ببحث ودراسة فرص الاستثمار الجاذبة في العديد من الأسواق الناشئة بالدول الصديقة للهند.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم الخميس، بمقر إقامته العاصمة الهندية بنيودلهي، رئيس مجموعة "أداني" الهندية العالمية العملاقة، التي تمتلك منظومة شركات تعمل في قطاعات متنوعة، خاصة البنية التحتية.


وأكد رئيس المجموعة الهندية اعتزامه عقد شراكات بين مجموعته وصندوق مصر السيادي، نظراً للنشاط المتعدد للصندوق والمرونة التي يتمتع بها.

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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