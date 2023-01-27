أسعار الدواجن فى مصر اليوم الجمعة 27-1-2023

استقرت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الجمعة عند نفس الارتفاع السعري الذي حققته منذ عدة أسابيع، حيث استقر سعر الدواجن البيضاء عند 66 جنيهًا في بورصة الدواجن الرئيسية.

فيما استقرت أسعار البيض الأحمر عند 92 جنيهًا، وتعرض «الدستور» في التقرير التالي أسعار الفراخ اليوم الجمعة .

أسعار الفراخ اليوم

سعر الدواجن البيضاء : 66 جنيهًا في بورصة الدواجن الرئيسية.

أسعار الدواجن الساسو: 72 جنيهًا في بورصة الدواجن الرئيسية.

سعر الدواجن أمهات البيضاء: 60 جنيهًا في بورصة الدواجن الرئيسية.

يتراوح سعر كيلو البانيه من 135 إلى 140 جنيهًا.

ويبلغ حجم الاستثمارات في صناعة الدواجن بمصر حوالي 100 مليار جنيه، ويعمل بها نحو 3 ملايين عامل، حيث يبلغ اجمالي عدد المنشآت الداجنة حوالي 38 ألف منشأة.

أسعار الكتاكيت والبط

كتكوت ابيض من 15 جنيه إلى 15.25 جنيه .

كتكوت ساسو من 12جنيه إلى 12.25 جنيه .

شركة القاهرة للدواجن 16.75 جنيه .

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 18 جنيهًا.

شركة الوطنية 19 جنيهًا .

سعر البط اليوم بين 65 و75 جنيهًا.

شركة الفيروز 17.57 جنيه .

شركة العناني 18.25 جنيه .

شركة أمات 18.25 جنيه .

شركة المصرية الهولندية 17 جنيهًا.

شركة الوادي 17.25 جنيه .

سعر البيض اليوم

سعر البيض الأبيض 90 جنيهًا.

سعر البيض الأحمر 92 جنيهًا.

سعر البيض البلدي 99 جنيهًا.

ويبلغ إنتاج مصر من بيض المائدة سنويًا 14 مليار بيضة، وسجل إنتاج البيض 13 مليار بيضة سنويًا، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وأرجع الخبراء ارتفاع سعر الدواجن والبيض إلى ارتفاع أسعار الأعلاف لأن معظمها مستورد وارتفع سعرها أكثر من مرة بسبب التزايد في سعره المستمر، ولذلك تعمل مصر حاليًا على التوسع في زراعة محاصيل الأعلاف.