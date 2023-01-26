الخميس 26 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

200 جنيه تراجع في الطن.. أسعار الأعلاف اليوم الخميس 26 يناير 2023 فى مصر

ارشيفي
ارشيفي

شهدت أسعار أعلاف الدواجن تراجعا اليوم الخميس 26 يناير 2023، حيث سجلت أسعار الذرة 12500 جنيه للطن اليوم، بينما سجلت أمس 12700 جنيه جنيها للطن، بينما سجل طن العلف بادي 23% اليوم 21300 جنيه للطن.

أسعار الذرة الصفراء اليوم الخميس 26 يناير 2023

سجل سعر طن الذرة الصفراء أرجنتيني 12500 جنيه صب أرضه.

كما سجل سعر الذرة الصفراء برازيلى 12500 جنيه صب أرضه.

وبلغ سعر طن الذرة الصفراء أوكراني 12300 جنيه صب أرضه.

فى حين سجل طن كورن فلاك ذرة أرجنتينى 14500 جنيه صب أرضه.

سعر أردب الذرة الرفيعة المحلى ”عويجة” سجل ما بين 1750 جنيها.

سجل سعر أردب الذرة الشامية ما بين 2100 جنيه.

أسعار الفول الصويا اليوم الخميس 26 يناير 2023

بينما سجلت أسعار بذرة الصويا SB مستورد 33000 جنيه للطن.

وسجل كسب صويا محلى 44% 31000 جنيه للطن.

بينما سجلت أسعار صويا 46% محلي 32000 جنيه للطن. 

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سعر علف الصلاح اليوم الخميس 26 يناير 2023

وسجلت أسعار صويا فول فات مستورد "سعر أرضه" 34000 جنيه للطن.

وقد سجلت أسعار صويا فول فات- محلي "سعر أرضه" 29100 جنيه للطن.

بينما سجلت أسعار الصويا هاى فات 43% "مستورد سعر أرضه" 27700 جنيه للطن.

وسجلت أسعار صويا هاى فات 43% "محلي سعر أرضه" 21900 جنيه للطن.

سعر شيكارة العلف 50 كيلو اليوم الخميس 26 يناير 2023

وسجلت أسعار كسب عباد +36% 17000 جنيه للطن.

بينما سجلت أسعار جلوتين مستورد 45000 جنيه للطن.

وسجلت أسعار جلوتين محلي 44000 جنيه للطن.

بينما سجلت أسعار الردة بران محلي 9500 جنيه للطن.

وسجلت أسعار النخالة الخشنة 9700 جنيه للطن.

وسجلت أسعار حمل تبن 520 جنيهًا للطن.

أسعار العلف بادي اليوم الخميس 26 يناير 2023

سجلت أسعار طن العلف بادي 23% اليوم 20600 جنيه للطن.

أسعار العلف نامي 21% اليوم 20500 جنيه للطن.

بينما سجلت أسعار العلف ناهي 19% اليوم بـ 20400 جنيه للطن.

كما سجل طن العلف بادي نامي 19900 جنيه للطن.

سعر شيكارة العلف 25 كيلو اليوم الخميس 26 يناير 2023

وسجلت أسعار العلف بياض 18% اليوم 19700 جنيه للطن.

كما سجل طن العلف بياض 17% اليوم 17200 جنيه للطن.

وسجل سعر طن بياض 16% بـ 17100  جنيه للطن.

وبلغ سعر طن علف بياض 14% بـ 16700 جنيه.

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ارتفاع أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء 25 يناير 2023 فى مصر

أسعار الذرة الصفراء اليوم الخميس اسعار الفول الصويا اليوم الخميس سعر علف الصلاح اليوم الخميس سعر شيكارة العلف 50 كيلو اليوم اسعار العلف بادي اليوم الخميس سعر شيكارة العلف 25 كيلو اليوم الخميس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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