كاتب صحفي لـ«القاهرة الإخبارية»: معرض القاهرة للكتاب هو الأهم والأقدم بالشرق الأوسط

قال الدكتور ياسر ثابت، الكاتب الصحفي، إن معرض القاهرة للكتاب هو المعرض الأهم والأقدم في منطقة الشرق الأوسط، كما أنه من أكبر المعارض الدولية للكتاب في العالم، حيث يصنفه الخبراء بأنه يحتل المركز الثاني عالمياً بعد معرض الكتاب بألمانيا.

تحديات النشر

وأكد الدكتور ياسر ثابت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن معرض الكتاب بمثابة الحفل الثقافي، كما أنه لقاء مباشر بين الثقافات العلمية المختلفة، لذا معارض الكتاب أصبح عليها إقبال كثيف وملحوظ بعد أزمة كورونا نتيجة تعطش الأمم للتعرف على الثقافات المختلفة.

قلة القراء

وأضاف في حديثه، أن هناك الكثير من التحديات التي أصبحت تواجه الكتاب بصورة كبيرة، وتتمثل بعض تلك التحديات في ارتفاع أسعار الورق، التقدم التكنولوجي وظهور الكتب الإلكترونية، عدم الإقبال الملحوظ على شراء الكتب لقلة القراء.