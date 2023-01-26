الخميس 26 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد سيد بشير يسعى للانتهاء من كتابة حلقات «محارب» للنجم حسن الرداد

المؤلف محمد سيد بشير
المؤلف محمد سيد بشير

يسعى المؤلف والسيناريست محمد سيد بشير، للانتهاء من كتابة حلقات مسلسله الجديد «محارب» للنجم حسن الرداد الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل، تحت قيادة المخرجة شيرين عادل .

ويعد مسلسل «محارب» هو التعاون الأول بين كلا من النجم حسن الرداد، والمؤلف محمد سيد بشير، والمخرجة شيرين عادل.

وتدور أحداث المسلسل في قالب اكشن اجتماعي، يناقش العديد من القضايا، ويجرى حاليا تعاقد نخبة كبيرة من الفنانين للمشاركة فى أحداث المسلسل.

يذكر ان آخر أعمال السيناريست محمد سيد بشير للسينما كانت فيلم «العارف» للنجم أحمد عز، والذي تخطت إيراداته 80 مليون جنيه في دور العرض المصرية فقط.

أما النجم حسن الراد، شارك فى الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل «بابلو» وكان معع نخبة كبيرة من الفنانين منهم مصطفى فهمي، وأروى جودة، ونجلاء بدر، وسوسن بدر، وصلاح عبد الله، وإنجي كيوان، وعمر الشناوي، ومحمود حجازي، وغفران محمد، ورشوان توفيق، وسلوى عثمان، وحسني شتا، ودنيا سامي، ومصطفى عباس، وسيف الدربي، ومحمد عزمي، وبسنت أحمد أبو باشا، ومحمد سامي، من تأليف حسان دهشان، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

وعلى الصعيد السينمائي عرض له في أواخر شهر نوفمبر الماضي فيلم «تحت تهديد السلاح»، والذي شارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم مي عمر، وعمرو عبد الجليل، وشيرين رضا، وبيومي فؤاد، وعباس أبو الحسن، وهلا السعيد، وأحمد بدير، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

محمد سيد بشير المؤلف محمد سيد بشير مسلسل محارب النجم حسن الرداد دارما رمضان

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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