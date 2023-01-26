الخميس 26 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

«طاولات الرسم والتلوين» مقصد الأسر بمعرض القاهرة للكتاب (صور)

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

تواجدت عدد من الطاولات داخل معرض الطفل الموجود بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ٥٤ المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، والتي جذبت كثير من الأطفال في اليوم الأول من فعاليات المعرض.

والتف عشرات الأطفال حول الطاولات والتي تنوعت ما بين الرسم والتلوين، البازيل، الأعمال اليدوية وغيرها من الأعمال التي نالت إعجاب عدد من الأطفال والأسر.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

معرض القاهرة الدولي للكتاب
معرض القاهرة الدولي للكتاب
معرض القاهرة الدولي للكتاب
معرض القاهرة الدولي للكتاب
معرض القاهرة الدولي للكتاب
معرض القاهرة الدولي للكتاب
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