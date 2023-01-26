سلسلة اجتماعات مهمة.. ماذا يفعل وزير الخارجية الأمريكي في إسرائيل وفلسطين؟

يجري أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكى، جولة إلى منطقة الشرق الأوسط، تشمل مصر وفلسطين وإسرائيل.

وتبدأ جولة وزير الخارجية الأمريكي يوم الأحد المقبل، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، يعقد خلالهم العديد من اللقاءات مع مسئولين كبار، في كل من القاهرة ورام الله وتل أبيب.

جولة وزير الخارجية الأمريكي تبدأ بالتوجه إلى مصر

ومن المقرر أن تبدأ جولة بلينكن بزيارة مصر، حيث يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، وعدد من المسئولين رفيعي المستوى.

وبعد انتهاء زيارته إلى مصر، يتوجه وزير الخارجية الأمريكي إلى فلسطين وإسرائيل، لعقد سلسلة لقاءات مع مسئولي الجانبين.

وتستمر زيارته إلى رام الله وتل أبيب، يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، بحسب بيان وزارة الخارجية الأمريكية.

تفاصيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى إسرائيل

خلال زيارته إلى تل أبيب، سيعقد بلينكن سلسلة اجتماعات، أبرزها مع بنيامين نتنياهو برئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير خارجيته «إيلي كوهين»، بالإضافة إلى مسئولين إسرائيلين كبار.

وتشمل ملفات بلينكن، خلال زيارته تل أبيب، مناقشة الدعم الأمريكي الدائم لأمن إسرائيل، خاصة لا ضد التهديدات التي تمثلها إيران، بالإضافة إلى تعميق اندماج إسرائيل في المنطقة.

وكذلك، سيناقش وزير الخارجية الأمريكي مستجدات العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، وأهمية مبدأ حل الدولتين - الذي تدعمه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن - من أجل عملية السلام، بالإضافة إلى مجموعة من القضايا العالمية والإقليمية الأخرى.

ملفات زيارة بلينكن إلى فلسطين

وفي رام الله، سيلتقي بلينكن بالرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبو مازن»، وكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية.

ويبحث وزير الخارجية الأمريكي مسار العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، وتأكيد دعم إدارة بايدن لمبدأ حل الدولتين.

ويناقش بلينكن، مع المسئولين الفلسطينيين، مستجدات الإصلاحات السياسية، وتعزيز العلاقات الأمريكية مع الفلسطينيين، سواء على مستوى القيادتين أو الشعبين.

ومن المقرر أن يؤكد بلينكن، خلال لقاءاته مع المسئولين الإسرائيليين والفلسطنيين، الحاجة الملحة لأن يتخذ الطرفان خطوات لتهدئة التوترات من أجل وضع حد لدائرة العنف التي أودت بحياة العديد من الأشخاص.

الأوضاع في القدس والمسجد الأقصى

وكذلك، تتناول مباحثات وزير الخارجية الأمريكى أهمية الحفاظ بـ«القول والفعل» على الوضع التاريخي الراهن للمسجد الأقصى المبارك، والمقدسات الموجودة في مدينة القدس المحتلة.

وخلال زيارته، سيتواصل وزير الخارجية الأمريكي مع منظمات المجتمع المدني، لتأكيد التزام الولايات المتحدة بحقوق الإنسان، ودعم المجتمع المدني، والأهمية لوجود حوار بين الشعوب.

وتأتي جولة بلينكن بعد اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، صباح اليوم، واستشهاد تسعة فلسطينيين، بينهم سيدة مسنة، بينما أصيب 12 آخرين.