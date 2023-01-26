أحمد عمر هاشم: كتاب «إمام المحدثين» تأريخًا لمصر والأزهر وللعلماء

توجه الإمام أحمد عمر هاشم بالشكر للدكتور حسين عويضة عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر وصاحب فكرة كتاب "أحمد عمر هاشم: إمام المحدثين" للكاتب أيمن السيسي.

وأضاف "هاشم" خلال مناقشة كتاب أيمن السيسي "أحمد عمر هاشم: إمام المحدثين"، منذ قليل بقاعة "فكر وإبداع"؛ ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب والتى يديرها أيمن السيد عيد، أن الكتاب ليس تاريخًا لشخصه بل تأريخًا بما قدمته من جهود من رد ودفاعًا عن أعداء الإسلام، والرد على الافتراءات التي وجهت للسير والإسلام.

وأشار "هاشم" إلى أن لقاء اليوم من أجل ما احتواه هذا الكتاب الذي تحرت يمناه المباركة لأيمن السيسي ليعطي إطلالة على مكانة العلماء وهو انتصار لرحلة العلم في مصر وإذ نسعد بالرحلة الكبرى التي قام بها الأزهر من جميع الأرجاء؛ وهو ما ندركه لمكانة الأزهر الشريف ومصرنا العزيزة.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.