الخميس 26 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

محطة تل أبيب

أدانت استشهاد 9 فلسطينيين في جنين..

مصر تدعو إلى الوقف الفورى للاعتداءات الإسرائيلية على المدن الفلسطينية

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

دعت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية - إلى الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية على المدن الفلسطينية، وذلك في أعقاب عملية الاقتحام التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي لمخيم «جنين» بالضفة الغربية المحتلة.

واستشهد تسعة فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية، بينهم امرأة مسنة، بينما أصيب 12 آخرون.

مصر تدين اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين 

وأدانت مصر اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين الفلسطينى، داعيةً إلى الوقف الفوري لهذه الاعتداءات على المدن الفلسطينية، والتي تهدد بخروج الأوضاع الأمنية فى الضفة الغربية عن السيطرة.

وحذرت مصر من التداعيات الخطيرة لمثل هذه الاعتداءات، على الأمن والاستقرار داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة والمنطقة، مؤكدةً أنها تزيد حالة الاحتقان والشعور بالغبن بين أبناء الشعب الفلسطينى، وتقوض كافة الجهود لإعادة إحياء عملية السلام، وتنفيذ رؤية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

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استشهاد 9 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في «جنين»

وجاء في بيان وزارة الخارجية: "دعت مصر كافة الأطراف الدولية المحبة للسلام، والأمم المتحدة وأجهزتها المعنية بحفظ السلام والأمن الدوليين، إلى الاضطلاع بمسئولياتها لنزع فتيل العنف فى الأراضى المحتلة، ووضع حد للاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطينى، وتوفير الحماية للمدنيين"، مطالبة بضرورة احترام قواعد القانون الدولى ومقررات الشرعية الدولية المتعلقة بالحقوق الفلسطينية المشروعة ومسئوليات دولة إسرائيل باعتبارها الدولة القائمة بالاحتلال.

مصر جنين مخيم جنين الضفة الغربية الجيش الإسرائيلي وزارة الخارجية

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