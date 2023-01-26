الخميس 26 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

استشهاد 9 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى فى «جنين»

جريدة الدستور

استشهد تسعة فلسطينيين برصاص القوات الخاصة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال عملية اقتحام لمخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة. 

ومن بين الشهداء امرأة مسنة، بينما أصيب 12 آخرون خلال الاشتباكات بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين. 

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن إرسال قوات خاصة إلى جنين لاعتقال أعضاء من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، بدعوى تنفيذها "عدة هجمات كبرى" والتخطيط لها.

تحذيرات الجهاد الإسلامي من اندلاع تصعيد 

من جانبها، أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن عناصر تابعة لها خاضت اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في أثناء اقتحامها مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين، وهو معقل لنشطاء تندر فيه مثل هذه المداهمات المتوغلة كثيرًا في عمقه.

وحذرت من أن الهدنة التي أبرمتها مع إسرائيل، بعد تبادل قصير لإطلاق النار عبر حدود قطاع غزة العام الماضي، قد تكون في خطر.
وقال مسئول في الجهاد الإسلامي إنهم تواصلوا مع وسطاء، وأبلغوهم أن ما يحدث في جنين هو حرب إسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وأن الأمر لن يتوقف عند جنين، محذرًا من أن استمرار العنف قد يؤدي إلى تصعيد في أماكن أخرى.

وكذلك، قالت حماس الفلسطينية إن عناصرها أيضًا شاركوا في الاشتباكات.

جنين مخيم جنين الضفة الغربية الجيش الإسرائيلي الجهاد الإسلامي حماس

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والهند.. نحو خيال سياسى جديد

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الأساسي.. الاستعلام عن نتائج الامتحانات الفصل الدراسي الأول 2023

بوابة التعليم الاساسي برقم الجلوس لنتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الأول

«قناوى» يقترح التبرع بأجر يوم الإجازة لأسر الشهداء

ضبط طن مصنعات لحوم منتهية الصلاحية فى قنا

رئيس جامعة طنطا: قضايا الأمن الغذائى والبيئى على رأس أولوياتنا

حصاد أداء جامعة برج العرب التكنولوجية خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أصحاب الشعر الأبيض

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

مدحت بشاى

شرطتنا.. وقوانا الناعمة

القس رأفت رؤوف الجاولي

عودة لتلميع القيم الاجتماعية الأصيلة

خالد عكاشة

واشنطن تلاحق قوات فاجنر الروسية فى أوكرانيا وخارجها

ماجد حبته

مصر والهند.. يوم الجمهورية

أحمد الصغير

لهذا أؤيد بقوة النشاط الاقتصادى للقوات المسلحة

صور

ندوة عن «الوعى وقضية التغيرات المناخية» بمعرض الكتاب

إقبال كبير على معرض الكتاب فى يومه الأول

انطلاق فعاليات معرض الكتاب 2023 «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدعو إلى الوقف الفورى للاعتداءات الإسرائيلية على المدن الفلسطينية

استشهاد 9 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى فى «جنين»

مصر تدين اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين