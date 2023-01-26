استشهاد 9 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى فى «جنين»

استشهد تسعة فلسطينيين برصاص القوات الخاصة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال عملية اقتحام لمخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.

ومن بين الشهداء امرأة مسنة، بينما أصيب 12 آخرون خلال الاشتباكات بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن إرسال قوات خاصة إلى جنين لاعتقال أعضاء من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، بدعوى تنفيذها "عدة هجمات كبرى" والتخطيط لها.

تحذيرات الجهاد الإسلامي من اندلاع تصعيد

من جانبها، أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن عناصر تابعة لها خاضت اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في أثناء اقتحامها مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين، وهو معقل لنشطاء تندر فيه مثل هذه المداهمات المتوغلة كثيرًا في عمقه.

وحذرت من أن الهدنة التي أبرمتها مع إسرائيل، بعد تبادل قصير لإطلاق النار عبر حدود قطاع غزة العام الماضي، قد تكون في خطر.

وقال مسئول في الجهاد الإسلامي إنهم تواصلوا مع وسطاء، وأبلغوهم أن ما يحدث في جنين هو حرب إسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وأن الأمر لن يتوقف عند جنين، محذرًا من أن استمرار العنف قد يؤدي إلى تصعيد في أماكن أخرى.

وكذلك، قالت حماس الفلسطينية إن عناصرها أيضًا شاركوا في الاشتباكات.