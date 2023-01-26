الخميس 26 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق فى شقة بالقنطرة غرب بالإسماعيلية

جريدة الدستور

نجحت قوات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع بمحافظة الإسماعيلية في السيطرة على حريق شب بشقة سكنية ببرج سكنى بشارع المعاهدة بالقنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية دون خسائر بشرية.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من مأمور مركز شرطة القنطرة غرب يفيد بورود بلاغ حريق بشقة ببرج سكنى بشارع المعاهدة دائرة مركز القنطرة غرب. 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع وسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق، وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع من السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية. 

جار تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق لمعرفة سبب الحريق. 

 

الحماية المدنية محافظة الإسماعيلية حريق

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