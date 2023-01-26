الخميس 26 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«محمد السادس للعلماء الأفارقة» تنظم التصفيات النهائية لمسابقة حفظ القرآن بالسودان

محمد السادس للعلماء
"محمد السادس للعلماء الأفارقة" تنظم تصفيات مسابقة القرآن

نظم فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في السودان، وعلى مدى يومين بالخرطوم، التصفيات الإقصائية من أجل اختيار الفائزين الذين سيمثلون فرع المؤسسة في الأدوار النهائية، لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده في شهر رمضان المقبل.

ويتنافس على المراتب الأولى في هذه التصفيات الإقصائية 85 قارئًا وقارئة في أصناف المسابقة الثلاثة، وبعد يومين من التباري أعلنت لجنة التحكيم عن أسماء الفائزين بالمراتب الأولى، وهم إسلام عوض الجاك في صنف الحفظ الكامل مع الترتيل برواية ورش عن نافع، وموسى خليل عمر سليمان في صنف الحفظ الكامل مع الترتيل بمختلف القراءات والروايات الأخرى، ودانية الشامي عثمان أحمد في صنف التجويد مع حفظ خمسة أحزاب على الأقل.

وحضر حفل افتتاح هذه التظاهرة القرآنية الشيخ محمد السيد الخير أبوالقاسم رئيس فرع المؤسسة بالسودان، ووفد عن المؤسسة الأم يضم كلًا من الأستاذ ياسين ححود، ممثلًا عن الأمانة العامة للمؤسسة، والقارئ الدولي محمد الكريني الملوكي، كما حضر أيضًا فعاليات هذه المسابقة السيد محمد ماء العينين سفير المملكة المغربية بالخرطوم، بالإضافة إلى أعضاء الفرع وشخصيات دينية وعلمية أخرى.

يذكر أن مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تهدف من خلال هذه المسابقة القرآنية ربط الناشئة والشباب الإفريقي بكتاب الله عز وجل وتحفيزهم على حفظه وترتيله ومدارسته.

جدير بالذكر أن مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة هي مؤسسة دينية إسلامية، تُعنى بالتعاون بين علماء المغرب وعلماء باقي البلدان الإفريقية من جهة، وبين هؤلاء بعضهم مع البعض من جهة أخرى، على ما يحفظ الدين من التشويه والتطرف وما يجعل قيمه السمحة في خدمة الاستقرار والتنمية في هذه البلدان. تأسست في 13 يوليو 2015 ويرأسها الملك المغربي محمد السادس، ويقع مقرها في مدينة فاس في المملكة المغربية.

محمد السادس العلماء الأفارقة تنظم التصفيات النهائية مسابقة القرآن السودان

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