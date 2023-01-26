الخميس 26 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تداول 28 سفينة حاويات وبضائع العامة بميناء دمياط

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أنه تم تداول 28 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز - في بيان اليوم الخميس- أن الميناء استقبل ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS EFESSOS)، والتي ترفع علم اليونان والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالي 63 ألف طن من الغاز المسال.

وأضاف أن هناك ارين غادرا الميناء بحمولة إجمالية 2690 طن قمح متجهين لصوامع كفر الشيخ وطنطا، بينما بلغت الشاحنات 4853 شاحنة، فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 49150 طنًا وفي مخازن القطاع الخاص 99387 طنًا.

وتابع إن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 21 ألفا و898 طنا، شملت 10929 طن يوريا، و2978 طن رمل، و7991 طن بضائع متنوعة، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 34833 طنًا شملت 18500 طن قمح، و3552 طن حديد، و930 طن كسب صويا، و6082 طن خردة، و1098 طن خشب زان و4671 طن أبلاكاش.

سفينة حاويات ميناء دمياط اليونان المسال MARAN GAS EFESSOS مخازن القطاع الخاص

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