وكيل الأزهر وأمين «البحوث الإسلامية» يتفقدان جناح الأزهر بمعرض الكتاب

حرص الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، على تفقد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في أول أيامه.

وزار وكيل الأزهر والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، بانوراما الأزهر التي بدأت عروضها بفقرات لرياض الأطفال بقطاع المعاهد الأزهرية، اشتملت على عروضٍ فنيَّة:(مصر أوَّلًا- مصنع الرجال- ودولا مين ودولا مين- قادرين نعملها- قيمة العمل)، حيث أشاد الدكتور الضويني بهذه العروض وأهميتها لترسيخ حب الوطن وقيمة العمل لبناء مستقبل مشرق.

كما تفقد الدكتور الضويني والدكتور نظير عياد، متحف المخطوطات، والذي يعرض وثائقَ وصورًا تاريخية نادرة ونماذجَ لمخطوطات وأعمال تم ترميمها، كما تفقدا ركن الطفل، وركن ورش قطاع المعاهد الأزهرية، وحرصا على متابعة أداء ركن الفتوى، كما زارا منفذ بيع الكتب.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام السابع- بجَناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، وركن الطفل، ومتحف المخطوطات وبانوراما الأزهر، وأركان لعرض جهود قطاعات الأزهر، إضافة إلى منفذ بيع الكتب.

ويقدم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب لزواره من الأطفال كتاب "رحلات قمر في إفريقيا"، بقلم إبراهيم حفني ورسم إبراهيم عمرو، من إصدارات مجلة نور للأطفال، الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، يتناول أهمية نهر النيل لدول قارة إفريقيا، وكيفية الاستفادة منه والحفاظ عليه.

يضمُّ الكتابُ ١٠ قصص مُمتعة، تتضمَّن رحلة الطفلة "قمر"، إلى دول حوض النيل، (إريتريا – أوغندا – إثيوبيا – السودان – جمهورية الكونغو الديمقراطية – بوروندي – تنزانيا – رواندا – كينيا – مصر).

وتدور القصة حول رحلة لقمر وهي تتنزه في نهر النيل مع أهلها، عبر باخرة كبيرة، وخلال الرحلة تسأل قمر والدها الكثير من الأسئلة عن إفريقيا ونهر النيل، لتستكشف "قمر" وتتعرف على الكثير من كنوز ومعالم القارة السمراء.

في هذه الرحلة مع "قمر" في إفريقيا، سيتعرف الأطفال على معلومات عن نهر النيل، معاني أسماء دول حوض النيل، أبرز المعالم في إفريقيا، التعرف على اللغات التي تتحدث بها القارة السمراء، أسماء العملات المادية التي يتعامل بها دول حوض النيل، أشهر الأكلات والأطعمة والعادات الاجتماعية في كل دولة من دول حوض النيل.