الخميس 26 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تعليم الجيزة» تحتفل بانتهاء أعمال امتحانات نصف العام الدراسي (صور)

الاحتفال
الاحتفال

تناول أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم، وجبة إفطار جماعي مع قيادات المديرية ومديرى عموم الإدارات وجنود المطبعة السرية والأمن والخدمات المعاونة، وجميع أفراد المنظومة التعليمية، في جو أسري للعاملين بأعمال الامتحانات، وتعبيرا عن السعادة والفرحة بانتهاء أعمال الامتحانات على خير وبلا أي مشاكل، وذلك تقديراً لما بذلوه من جهد كبير خلال فترة أعمال الامتحانات.

كما تقدم سلومة، بكل الشكر والتقدير لكل العاملين بالتعليم الفني، وعلى رأسهم الدكتورة صفاء القزاز مدير عام التعليم الفني، وجميع الطلاب على جهودهم في تحضير الوجبات التي تدل على المهارة والدقة وحسن الجودة.

ختام امتحانات نصف العام الدراسي بالجيزة

وكان قد اختتم طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، امتحانات نصف العام اليوم الخميس، أداء امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية)، ويبدأ الامتحان في الساعة التاسعة صباح اليوم.

الجدير بالذكر أن حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، موعد إجازة نصف العام الدراسي 2022-2023، المقرر رسميا يوم 28 يناير الجارى، لجميع طلاب صفوف النقل فى المدارس الرسمية والرسمية لغات، والخاصة، والخاصة لغات، وستنتهى إجازة نصف العام يوم 9 فبراير 2023.

ونرصد في التقرير التالي، مواعيد اجازة نصف العام وبداية الفصل الدراسي الثاني بالمدارس، وكذا بداية الامتحانات سواء لصفوف النقل او الشهادات العامة، كالآتي:

28 يناير .. بدء إجازة نصف العام الدراسي 2023

9 فبراير .. انتهاء إجازة نصف العام الدراسي 2023

11فبراير .. بدء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس

16 اسبوعا .. مدة الدراسة بالتيرم الثاني في المدارس

1 يونيو .. انتهاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس

6 مايو .. بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني

27 مايو .. بدء امتحانات الدبلومات الفنية 2023

10 يونيو .. انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2023.

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إجازة نصف العام التربية والتعليم والتعليم الفني التربية الرياضية أعمال إمتحانات الشهادة الاعدادية السعادة والفرحة الساعة التاسعة

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