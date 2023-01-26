الخميس 26 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

صور الكشف الجديد داخل منطقة سقارة الأثرية

الكشف الجديد داخل
الكشف الجديد داخل منطقة سقارة الأثرية

أعلنت وزارة السياحة والآثار، أن أعمال حفائر البعثة المصرية المشتركة مع المجلس الأعلى للآثار بمنطقة جسر المدير في جبانة سقارة، أسفرت عن عدة اكتشافات أثرية تعود إلى عصر الأسرتين الخامسة والسادسة من الدولة القديمة.

وأوضحت أن الكشف يضم مجموعة من المقابر، والتي تضم عددًا من التوابيت ومجموعة من الأواني الفخارية، لافتة إلى أن الكشف يمثل مجموعة من المقابر، والتى تضم عددًا من التوابيت ومجموعة من الأواني الفخارية، والتماثيل. وقبل الإعلان عن الكشف الأثرى، حضر العشرات من الصحفيين والمصورين ومراسلي القنوات المحلية والعالمية.

الكشف الجديد داخل منطقة سقارة الأثرية
الكشف الجديد داخل منطقة سقارة الأثرية
الكشف الجديد داخل منطقة سقارة الأثرية
الكشف الجديد داخل منطقة سقارة الأثرية
الكشف الجديد داخل منطقة سقارة الأثرية
الكشف الجديد داخل منطقة سقارة الأثرية
الكشف الجديد داخل منطقة سقارة الأثرية
الكشف الجديد داخل منطقة سقارة الأثرية
الكشف الجديد داخل منطقة سقارة الأثرية
الكشف الجديد داخل منطقة سقارة الأثرية
الكشف الجديد داخل منطقة سقارة الأثرية
الكشف الجديد داخل منطقة سقارة الأثرية
الكشف الجديد داخل منطقة سقارة الأثرية
الكشف الجديد داخل منطقة سقارة الأثرية
الكشف الجديد داخل منطقة سقارة الأثرية
الكشف الجديد داخل منطقة سقارة الأثرية
الكشف الاثري الجديد منطقة سقارة الأثرية مصطفى وزيرى الدكتور زاهى حواس الأواني الفخارية سقارة

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