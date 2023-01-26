لتميزهم في العمل.. علاوة تشجيعية لـ418 عاملا بصرف صحي الإسكندرية

أعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية عن منح علاوة تشجيعية لـ418 موظف وعامل بمختلف المجموعات الوظيفية، تقديرا من الشركة لتميزهم في أداء عملهم خلال العام الماضي، طبقاً لقواعد لائحة شئون العاملين وقواعد مجلس الإدارة في هذا الشأن.

وأشار إلى حصول 418 موظفا وعاملا على العلاوة التشجيعية على النحو التالي 1 رئيس قطاع و1 مدير عام 32 مؤقت و384 دائم.

وأضاف «نافع» أن العنصر البشري من أهم مقومات الأعمال بالشركة ويأتي على رأس منظومة العمل والإهتمام به وتدريبه وتحفيزه ماليا ومعنويا هو أهم أولويات الشركة والقائمين عليها، مشيرًا إلى سعيه الدائم لتحقيق المزيد من المكتسبات لجميع العاملين نظراً لحجم الأعمال المطلوبة منهم وتميزهم في أدائها.

وأكد على أن أي نجاح للشركة في أداء واجبها هو بفضل مجهودات جميع العاملين في تطوير الأعمال وتنفيذ واجباتهم على أكمل وجه.

وطالب العاملين بالانتماء لشركتهم وبذل مزيد من الجهد والعمل من أجل رفعة الشركة وتقديم مستوي خدمة متميز للمواطن السكندري.