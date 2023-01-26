الخميس 26 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل تموين كفر الشيخ يشن حملة مكبرة لضبط المخابز المخالفة بدسوق

مخابز دسوق
مخابز دسوق

قام اللواء ماهر كامل هاشم، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، واللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، والمحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، بشن حملة مكبرة للمرور المفاجئ على المخابز البلدية بجميع أنواعها بمدينة دسوق، وذلك للاطمئنان على جودة رغيف الخبز والوزن حيث الجودة والصلاحية والتأكد من حصول المواطن عليه بسهولة وفحص ماكينات الصرف للخبز وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط العديد من مخالفات في معايير الجودة و الوزن و انعدام النظافة والاشتراطات الصحية والقانونية فيها، وقد تم تحرير اجمالى 21 مخالفة  محاضر موزعة كالاتى : المدينة 15 محضر والقرى 6 محاضر و12 صحة 2 مواصفات، 3 وزن، 2 تموين، 2 نظافة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الحملات التي شهدتها المخابز بالمدن والقرى ،للاطمئنان على جودة رغيف الخبز والوزن من حيث الجودة والصلاحية، والتأكد من حصول المواطن عليها بسهولة، وفحص ماكينات الصرف للخبز، وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين، فتم ضبط العديد من مخالفات في معايير الجودة و الوزن و انعدام النظافة والاشتراطات الصحية والقانونية فيها، وأسفرت مؤخرا عن تحرير أكثر من 280 محضراً متنوعاً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الأزمة، تجاه المخالفين، مؤكداً على استمرار الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحال التجارية.

وترأس جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، الحملة التموينية بالمدينة والقرى، على المخابز الواقعة بنطاق مركز بيلا، لمراجعة أوزان الخبز والاشتراطات الواجبة لتخزين ونظافة الأدوات المستخدمة.

وقاد اللواء حاتم محمد عطية، رئيس مركز ومدينة مطوبس، الحملة التموينية على المخابز، والتأكد من جودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين،وقاد شريف أحمد هيكل، القائم بأعمال تيسير مركز ومدينة سيدى سالم  الحملة التموينية على المحلات والمخابز  بسيدي سالم.

دسوق تموين مخالفات مخابز كفر الشيخ

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وائل لطفي

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