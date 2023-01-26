الخميس 26 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

سيد عبدالحفيظ: المشاركة فى كأس العالم للأندية مكافأة لنا بعد أحداث الوداد

سيد عبدالحفيظ
سيد عبدالحفيظ

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه تفاجأ بأمر المشاركة في كأس العالم للأندية، وكانت مكافأة للفريق، بعد أزمة مباراة الوداد المغربي، في النهائي.

وتابع عبدالحفيظ خلال وجوده ضيفًا مع أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "لا أرغب في التشكيك في نفوس البعض حول خطابات نهائي الوداد المغربي، ولكن المشاركة كانت مكافأة لنا".

وأضاف سيد عبدالحفيظ: "نُحضر لبطولة كأس العالم للأندية، وأوكلاند سيتي فريق جيد، وعلينا التعامل مع المباراة بشكل قوي، وعدم التهاون، لأنه منافس ولديه لاعبين مميزة".

واختتم مدير الكرة بالأهلي: "نبحث عن الفوز في المباراة الأولى ثم التدرج في المباريات، ونبحث عن تحقيق إنجاز أفضل في مونديال الأندية".

سيد عبد الحفيظ الاهلى الوداد البيضاوي المغربي بطولة كأس العالم للأندية

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