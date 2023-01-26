الخميس 26 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير اقتصادى: الهند سوق واعدة فى العديد من القطاعات الزراعية والتكنولوجية

الخبير الاقتصادي
الخبير الاقتصادي على الحمودي

قال الخبير الاقتصادي على الحمودي، إن دور الهند مهم خاصة لأنها من مؤسسين منظمة عدم الإنحياز، كما أن دورها في إفريقيا ازداد خلال السنوات الماضية.

 

دخول مصر كشريك للهند في العديد من المشروعات هام

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، من دبي، لبرنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي تامر حنفي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن دخول مصر كشريك للهند في العديد من المشروعات هام جدًا وتعتبر فرصة حقيقية لمصر.

 

وأكد أن الهند تحقق أكثر من 3 تريليون دولار ناتج محلي،  ولها مكان مهم جدًا وهي سوق واعدة في العديد من القطاعات الزراعية والتكنولوجية والقطاع السياحي.

 

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن توقيع الاتفاقات مع الدول ومذكرات تفاهم تحتاج لتحرك الهيئات التنفيذية وتقديم التسهيلات لجذب الاستثمارات وإنهاء أزمة البيروقراطية وإيجاد حلول حديثة ومبتكرة لدعم الاتفاقيات التي تم توقيعها.

الهند المشروعات التكنولوجية جذب الاستثمارات تقديم التسهيلات

مواد متعلقة

خبير علاقات دولية: الهند ترى فى مصر فرصة للاستثمار كبيرة

زيارة الرئيس إلى الهند.. سياسيون: تطوير للعلاقات التجارية وجذب للاستثمارات وتعميق التشاور السياسى

نائب بالشيوخ يشيد بتقدير الهند للرئيس السيسى وقيادته الحكيمة

رئيسة الهند تشيد بالتجربة التنموية الناجحة التى تشهدها مصر بقيادة الرئيس السيسى

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والهند.. نحو خيال سياسى جديد

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الأساسي.. الاستعلام عن نتائج الامتحانات الفصل الدراسي الأول 2023

بوابة التعليم الاساسي برقم الجلوس لنتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الأول

المنظمة العربية لحقوق الإنسان تستنكر تكرار ظاهرة حرق القرآن الكريم

اللهم نسألك قلبا خاشعا وعلما نافعا.. دعاء الفجر اليوم الخميس 26 يناير 2023

خبير اقتصادى: الهند سوق واعدة فى العديد من القطاعات الزراعية والتكنولوجية

مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الخميس 26-1-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

مدحت بشاى

شرطتنا.. وقوانا الناعمة

القس رأفت رؤوف الجاولي

عودة لتلميع القيم الاجتماعية الأصيلة

خالد عكاشة

واشنطن تلاحق قوات فاجنر الروسية فى أوكرانيا وخارجها

ماجد حبته

مصر والهند.. يوم الجمهورية

أحمد الصغير

لهذا أؤيد بقوة النشاط الاقتصادى للقوات المسلحة

إبراهيم داود

جولة مع عصمت النمر

صور

انطلاق فعاليات معرض الكتاب 2023 «صور»

تشييع جنازة سامى شرف

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى قرب مستوطنة «كدوميم»

وزير الجيش الإسرائيلى يتوجه إلى الولايات المتحدة فى زيارة رسمية

ما هى استراتيجية إسرائيل تجاه مصر فى 2023؟