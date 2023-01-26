خبير اقتصادى: الهند سوق واعدة فى العديد من القطاعات الزراعية والتكنولوجية

قال الخبير الاقتصادي على الحمودي، إن دور الهند مهم خاصة لأنها من مؤسسين منظمة عدم الإنحياز، كما أن دورها في إفريقيا ازداد خلال السنوات الماضية.

دخول مصر كشريك للهند في العديد من المشروعات هام

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، من دبي، لبرنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي تامر حنفي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن دخول مصر كشريك للهند في العديد من المشروعات هام جدًا وتعتبر فرصة حقيقية لمصر.

وأكد أن الهند تحقق أكثر من 3 تريليون دولار ناتج محلي، ولها مكان مهم جدًا وهي سوق واعدة في العديد من القطاعات الزراعية والتكنولوجية والقطاع السياحي.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن توقيع الاتفاقات مع الدول ومذكرات تفاهم تحتاج لتحرك الهيئات التنفيذية وتقديم التسهيلات لجذب الاستثمارات وإنهاء أزمة البيروقراطية وإيجاد حلول حديثة ومبتكرة لدعم الاتفاقيات التي تم توقيعها.