باحث فى العلاقات الدولية: الهند تتطلع للاستثمار فى مصر

قال شعيب خان، باحث في العلاقات الدولية، إن العلاقات بين مصر والهند ممتدة منذ سنوات طويلة، وتربطهما علاقات دبلوماسية كبيرة منذ أيام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي تامر حنفي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الهند مهتمة بمصر خاصة في قطاع السياحة ليس في الآثار الفرعونية فقط، ولكن جزء كبير من مواطني الهند مسلمون ويقومون بالزيارات الدنيية لمصر.

توقيع العديد من الاتفاقيات خلل زيارة الرئيس للهند

وأكد "خان"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقع خلال زيارته للهند، العديد من الاتفاقيات، وتتطلع الهند للاستثمار في مصر؛ لأنها لا يمكنها أن تواجه التنافس مع الصين ولكن يمكن أن تدخل في شركات واستثمارات مع الشركاء الاستراتجيين.

وأوضح أن ميزان التبادل التجاري مع مصر هام لمكانتها في المنطقة العربية، وتستفيد الهند من علاقاتها بمصر؛ لأنها أكبر دولة عربية، كما أن الهند دولة رئيسية في آسيا ومصر دولة رئيسية في إفريقيا.