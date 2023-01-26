الخميس 26 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

باحث فى العلاقات الدولية: الهند تتطلع للاستثمار فى مصر

زيارة الرئيس السيسى
زيارة الرئيس السيسى للهند

قال شعيب خان، باحث في العلاقات الدولية، إن العلاقات بين مصر والهند ممتدة منذ سنوات طويلة، وتربطهما علاقات دبلوماسية كبيرة منذ أيام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي تامر حنفي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الهند مهتمة بمصر خاصة في قطاع السياحة ليس في الآثار الفرعونية فقط، ولكن جزء كبير من مواطني الهند مسلمون ويقومون بالزيارات الدنيية لمصر.

توقيع العديد من الاتفاقيات خلل زيارة الرئيس للهند

وأكد "خان"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقع خلال زيارته للهند، العديد من الاتفاقيات، وتتطلع الهند للاستثمار في مصر؛ لأنها لا يمكنها أن تواجه التنافس مع الصين ولكن يمكن أن تدخل في شركات واستثمارات مع الشركاء الاستراتجيين. 

وأوضح أن ميزان التبادل التجاري مع مصر هام لمكانتها في المنطقة العربية، وتستفيد الهند من علاقاتها بمصر؛ لأنها  أكبر دولة عربية، كما أن الهند دولة رئيسية في آسيا ومصر دولة رئيسية في إفريقيا.

الهند مكانتها دولة عربية أفريقيا باحث مصر قطاع السياحة

مواد متعلقة

زيارة الرئيس إلى الهند.. سياسيون: تطوير للعلاقات التجارية وجذب للاستثمارات وتعميق التشاور السياسى

نائب بالشيوخ يشيد بتقدير الهند للرئيس السيسى وقيادته الحكيمة

متحدث الرئاسة: رئيس وزراء الهند أثنى على قيادة الرئيس السيسى لمصر وسط التحديات

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والهند.. نحو خيال سياسى جديد

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الأساسي.. الاستعلام عن نتائج الامتحانات الفصل الدراسي الأول 2023

وزير السياحة والآثار يعين مديرا جديدا للمتحف المصرى بالتحرير

بوابة التعليم الاساسي برقم الجلوس لنتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الأول

سيد عبدالحفيظ: المشاركة فى كأس العالم للأندية مكافأة لنا بعد أحداث الوداد

نتيجة صفوف النقل بالابتدائى والإعدادى بمحافظتى القاهرة والشرقية 2023

تعرف على مسجلى أهداف مصر أمام السويد فى مونديال اليد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

مدحت بشاى

شرطتنا.. وقوانا الناعمة

القس رأفت رؤوف الجاولي

عودة لتلميع القيم الاجتماعية الأصيلة

خالد عكاشة

واشنطن تلاحق قوات فاجنر الروسية فى أوكرانيا وخارجها

ماجد حبته

مصر والهند.. يوم الجمهورية

أحمد الصغير

لهذا أؤيد بقوة النشاط الاقتصادى للقوات المسلحة

إبراهيم داود

جولة مع عصمت النمر

صور

انطلاق فعاليات معرض الكتاب 2023 «صور»

تشييع جنازة سامى شرف

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى قرب مستوطنة «كدوميم»

وزير الجيش الإسرائيلى يتوجه إلى الولايات المتحدة فى زيارة رسمية

ما هى استراتيجية إسرائيل تجاه مصر فى 2023؟