مباشر 50 دقيقة.. مصر 21/18 السويد.. مصر تقلص الفارق

انقضت 50 دقيقة من المواجهة المرتقبة بين منتخبنا الوطني لكرة اليد ونظيره السويدي ضمن منافسات ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد في نسختها الثامنة والعشرين.

ويخوض المنتخبان المواجهة بحثًا عن بطاقة العبور للمربع الذهبي، حيث تطمح مصر لتكرار هذا الإنجاز للمرة الثانية في تاريخها، بعد أن حصدت المركز الرابع في نسخة فرنسا 2001.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز بمواجهة اليوم مع الفائز من مباراة فرنسا وألمانيا في نصف النهائي، فيما يخوض الخاسران من المواجهتين مباراة ترتيب المراكز من الخامس للثامن.

يواجه الفراعنة تحديًا صعبًا يتمثل في خوض المواجهة بالعاصمة السويدية ستكهولم أمام المنافس الذي يحظى بدعم الآلاف من جماهيره داخل صالة تيليتو أرينا التي تتسع لأكثر من 22000 مشجع.

بدأت مصر المباراة بتركيز كبير اعتمادًا على الهجوم المنظم وإطالة أمد الهجمات لامتصاص حمى البداية السويدية المتوقعة.

افتتح أهداف اللقاء محمد ممدوح هاشم بعد تمريرة ذكية من محسن رمضان بعد هجمة منظمة لترد السويد سريعًا بهدف التعادل من هجمة مرتدة سريعة للغاية.

وتسبب علي زين في أول نقص عددي لمدة دقيقتين في صفوف السويد في الدقيقة الرابعة.

سجلت السويد هدفها الثاني برغم النقص العددي بعد هجمة منظمة تصدى لها كريم قبل أن يتابعها أحد لاعبي السويد.

ورد محمد ممدوح هاشم سريعًا بهدف التعادل في الدقيقة السادسة من هجمة نموذجية خاطفة.

تصدى كريم هنداوي لتصويبة سويدية وتقدم سند لمصر بهدف ثالث في الدقيقة السابعة من هجمة منظمة جديدة بعد اختراق دفاعات أصحاب الأرض.

تصدى هنداوي من جديد إلا أن أندرياس باليكا نجح في حرمان علي زين من توسيع الفارق لهدفين قبل أن ترد السويد بهدف التعادل.

وسجل محسن رمضان هدف مصر الرابع في الدقيقة العاشرة.

أحرز هاشم هدفًا مصريًا جديدًا في الدقيقة الثانية عشرة وردت السويد بهدف رابع من هجمة خاطفة سريعة.

استمر تألق محمد ممدوح هاشم واستغل كرة عائدة من دفاع السويد ليسجل هدف مصر السادس في الدقيقة 13 وردت السويد بهدف خامس سريع.

تصدى باليكا لتصويبة قوية من علي زين في الدقيقة 14 ورد هنداوي بتصدٍ مماثل في الدقيقة الخامسة عشرة ليبقي على النتيجة 5/6 لصالح منتخبنا.

أنهى محسن رمضان صيامًا تهديفيًا استمر لـ3 دقائق بين الفريقين وسجل هدفًا مصريًا سابعًا في الدقيقة 18 وردت السويد مباشرة بهدف سادس.

أهدر محمد سند فرصة توسيع الفارق لهدفين من رمية جزائية في الدقيقة 20 لتبقى النتيجة 7/6.

سجلت السويد هدف التعادل إلا أن عمر بكار أعاد التقدم لمصر سريعًا في الدقيقة الحادية والعشرين لتصبح النتيجة 7/8.

تعادلت السويد في الدقيقة 24 إلا أن أحمد هشام (دودو) أعاد التقدم المصري من جديدة بعد هجمة منظمة واختراق ذكي للدفاعات السويدية.

وتألق كريم هنداوي وتصدى لرمية جزائية سويدية في الدقيقة الرابعة والعشرين ليبقي على التقدم المصري 8/9.

تصدى باليكا لتصويبة مصرية في الدقيقة 25 وردت السويد بهدفين سريعين لتخطف التقدم لأول مرة خلال المباراة بنتيجة 9/10.

استمر تعملق باليكا أفضل حراس البطولة ومنح منتخب بلاده تصديًا جديدًا لتتقدم السويد بفارق هدفين لأول مرة في الدقيقة.

وعاد باليكا بتصدٍ جديد لتتقدم السويد 9/12 قبل أقل من دقيقتين على نهاية الشوط.

طلب باروندو أول وقت مستقطع مصري في المباراة لإيقاف تفوق أصحاب الأرض إلا أن دودو فقد الهجمة لترد السويد سريعًا بهدف جديد وسعت به الفارق لـ4 أهداف.

واصل أندرياس باليكا أداءه القوي وحرم يحيى الدرع من هدف مصري ليرد هامبوس بهدف سويدي وينتهي الشوط الأول 9/14.

بدأ الشوط الثاني بقوة من جانب أصحاب الأرض الذين سجلوا هدفين متتاليين مع استمرار تألق باليكا الذي منع هدفين لمصر من بينهما رمية جزائية.

تعرض لاعب السويد للإيقاف لمدة دقيقتين في الدقيقة الرابعة والثلاثين واستغل أحمد عادل النقص العددي السويدي سريعًا ليسجل عاشر أهداف مصر، ولكن السويد ردت سريعًا بتسجيل الهدف السابع عشر.

حصلت مصر على رمية جزائية في الدقيقة الخامسة والثلاثين وسجل منها علي زين هدفًا جديدًا لصالح مصر.

أنقذ كريم هنداوي مرماه من تصويبة سويدية جديدة لينجح محسن رمضان في تقليص الفارق من هجمة سريعة في الدقيقة الثامنة والثلاثين وتصبح النتيجة 12/17.

سجلت السويد هدفًا جديدًا، ورد محسن رمضان سريعًا بهدف جديد لتصبح النتيجة 13/18 مع انقضاء الدقيقة 40.

استمر تألق باليكا الذي وقف كسد منيع أمام الهجوم المصري ليساعد على توسيع الفارق للسويد وتصبح النتيجة 14/21.

سجل حسن قداح هدفًا مصريًا لتصبح النتيجة 15/21 قبل ربع ساعة على نهاية اللقاء.

استغل أحمد عادل كرة عائدة من دفاعات السويد وقلص الفارق لـ5 أهداف في الدقيقة 19.

تألق كريم هنداوي وتصدى لهجمة سويدية ورد حسن وليد سريعًا بهدف مصري ليقلص الفارق لأربعة أهداف قبل 10 دقائق على نهاية اللقاء.

عاد قداح من جديد وسجل الهدف الثامن عشر لمصر ليعيد الفارق لـ3 أهداف قبل 10 دقائق من النهاية.

كان منتخبنا قد تأهل لهذه المرحلة بعد احتلال وصافة مجموعته بعد تحقيق 5 انتصارات وخسارة واحدة أمام الدنمارك بطل العالم في مرحلة المجموعات.

جدير بالذكر أن منتخب السويد يعد واحدًا من أقوى منتخبات العالم في اللعبة، حيث يحمل لقب النسخة الأخيرة من بطولة أمم أوروبا، بالإضافة لوصافة النسخة الأخيرة من بطولة العالم والتي أقيمت في مصر بالإضافة لتتويجه ببطولة العالم في 4 مناسبات سابقة.