«قانوش» يكرم الطفلتين الفائزتين فى بينالى طشقند الدولى للأطفال

حرص الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية على مقابلة وتكريم الطفلتين الفائزتين في البينالي الدولي لرسم الأطفال بعنوان "فرحة طشقند" بمدينة طشقند، من أجل تشجيعهم وتحفيزهم على مواصلة ممارسة موهبتهم خاصة أنهم مثلوا مصر أفضل تمثيل.



وكانت الطفلة فريدة كرم فريد قد حصدت الجائزة الأولى، وهي عبارة عن شهادة وميدالية ذهبية، كما فازت الطفلة فريدة عمر عبدالظاهر بجائزة تشجيعية عبارة عن أدوات وألوان رسم متنوعة.



وقد قام الدكتور وليد قانوش بتسليم الطفلتين جوائزهن وشهادة تقدير من قطاع الفنون التشكيلية معرباً عن سعادة بهذا المستوى، وأنه أمر ليس بغريب على الطفل المصري الذي كلما اشترك القطاع في مسابقات دولية مختلفة لا بد أن نرى أحدا أو أكثر من أعمال أطفال مصر ضمن قائمة الفائزين بجوائز.



وقد تقدم أولياء أمور الطفلتين بالشكر لوزارة الثقافة وقطاع الفنون التشكيلية؛ للحرص على تكريم أبنائهم وأن مثل هذا الاهتمام يُعد أمرا بالغ الأهمية لما يتركه من أثر طيب وذكرى سعيدة في نفوسهم.