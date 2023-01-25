الأربعاء 25 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ببرنامج بدني.. الأهلي يجهز محمود كهربا للمشاركة في مونديال الأندية

كهربا
كهربا

وضع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجًا بدنيًا لـ محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق من أجل الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعب لتجهيزه للمشاركة مع المارد الأحمر في كأس العالم للأندية بالمغرب.

وفضّل كولر إراحة كهربا من المشاركة مع الأهلي في مباراة البنك الأهلي التي أقيمت أمس، وذلك لمنح اللاعب فرصة للتخلص من الإجهاد الذي لاحقه في مباراتي سموحة بكأس مصر والزمالك بالدوري بعد فترة غياب طويلة عن الملاعب.

وكان الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر قد طوى صفحة الدوري عقب انتهاء مباراة البنك الأهلي في الجولة 15 من بطولة الدوري، والتي انتهت بانتصار المارد الأحمر بهدف دون رد سجله محمد شريف.

ويبدأ كولر دراسة مباريات فريق أوكلاند سيتي للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل ملاقاته في افتتاح مشوار الأهلي بكأس العالم للأندية والمقرر لها مطلع فبراير المقبل، وذلك لكونها أهم مباراة في البطولة لأن الفوز بها يتيح للمارد الأحمر مواصلة مشواره في المونديال.

وأقيمت قرعة كأس العالم للأندية وأسفرت عن مواجهة الأهلى مع أوكلاند سيتي فى الأول من فبراير المقبل، ثم يواجه المتأهل من هذه المباراة الافتتاحية مع فريق سياتل ساوندرز، بطل أمريكا الشمالية، 4 فبراير المقبل، كما أسفرت القرعة عن مواجهة محتملة للأهلي مع ريال مدريد الإسباني، حال تخطى أوكلاند سيتي، ثم التغلب عن فريق سياتل الأمريكي في ربع النهائي.

محمود كهربا الاهلى الدورى المصرى الأهلي في كأس العالم للأندية

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