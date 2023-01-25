«أمل جديد في الحياة».. المفرج عنهم يوجهون رسالة شكر للرئيس السيسي (فيديو)

«الريس منحنا أمل جديد في الحياة».. بتلك الكلمات عبر المفرج عنهم بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة احتفالات عيد الشرطة الـ71، عن شكرهم وتقديرهم للرئيس الذي منحهم الفرصة والأمل في حياة جديدة.

وعقد قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، لجانًا لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 2194 نزيلاً، ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

وتوافد الأهالي على مراكز الإصلاح والتأهيل، انتظارًا لفتح أبوابها معلنًة عن إتمام إجراءات إطلاق سراح ذويهم.

وقدم المفرج عنهم وأسرهم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على الرعاية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، خلال فترة العقوبة، وعلى منحهم الحرية، متعهدين بعدم العودة مرة أخرى.