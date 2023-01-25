الأربعاء 25 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تعقد اجتماعها الرابع

لجنة الشئون الدستورية
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس

عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعها، الأربعاء، بمقر مجلس النواب برئاسة إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس)، وحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.

وتناول الاجتماع مناقشة بعض الصياغات الأولية المقدمة من أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الوزارات والجهات الأعضاء في اللجنة على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية حيث تم التوافق على بعض الصياغات، وإرجاء صياغة بعض المواد لارتباطها بمواد أخرى، وسوف تستأنف اللجنة مناقشة باقي مواد قانون الإجراءات الجنائية في اجتماعاتها القادمة.

لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تعقد اجتماعها الرابع بمقر مجلس النواب بحضور ممثلي الوزارات والجهات ذات الصلة

ووافق أعضاء اللجنة الفرعية بمجلس النواب على إعداد مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لتقرر ما تراه في شأنه، ومن ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته بجلساته العامة.

يشار إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد وافق في وقت سابق على قرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بتشكيل لجنة فرعية من بعض أعضاء لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان، وبعض الخبراء من القضاة والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وممثلين عن مجلس الشيوخ والوزارات ذات الصلة، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، لمراجعة وصياغة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وأكد رئيس مجلس النواب أهمية قانون الإجراءات الجنائية على المستويين الدولي والداخلي مشدداً على أهمية التعامل مع مشروع القانون بحذر شديد كونه يمس حقوق وحريات المواطنين بشكل مباشر.

received_5596834007106240
received_5596834007106240
received_1256879478261507
received_1256879478261507
received_1143455233003199
received_1143455233003199
received_6092744437470166
received_6092744437470166
مشروع القانون لجنة الشئون الدستورية والتشريعية النواب والشيوخ الإجراءات الجنائية الدكتور حنفي جبالي

رئيس التحرير

وائل لطفي

أم كلثوم.. كبرياء الفن كما يجب أن يكون

الأكثر قراءة

انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق معرض «عبدالرحيم عمرو» بالعجوزة

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 برقم الجلوس محافظة القاهرة

ضبط 12 مخالفة متنوعة فى حملة مكبرة لجهاز مدينة أكتوبر الجديدة

تايانى: إحلال الاستقرار فى ليبيا أمر بالغ الأهمية لإيطاليا

استمر قرابة دقيقة.. زلزال يهز القاهرة والجيزة

وفاة المخرج سميح منسى عن عمر ناهز 63 عامًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

لهذا أؤيد بقوة النشاط الاقتصادى للقوات المسلحة

إبراهيم داود

جولة مع عصمت النمر

ماجد حبته

تقنين أوضاع الكنائس

صفوت البياضي

تذليل الأزمات بقدرة القادر

جمال رشدي

٢٥ يناير.. عيد قديسين الوطنية

جلال حمام

إعلام الإخوان يستهدف استقرار الدولة

محمد رفعت

سامى شرف.. رحيل رجل شريف

أسامة حمدي

كنا أكثر سعادة عندما كنا أقل استهلاكًا

صور

انطلاق فعاليات معرض الكتاب 2023 «صور»

تشييع جنازة سامى شرف

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الجيش الإسرائيلى يتوجه إلى الولايات المتحدة فى زيارة رسمية

ما هى استراتيجية إسرائيل تجاه مصر فى 2023؟

أفضل لقاء بينهما واستمر 120 دقيقة.. كواليس اجتماع نتنياهو مع ملك الأردن