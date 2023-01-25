وفاة المخرج سميح منسى عن عمر ناهز 63 عامًا

أعلن الفنان شريف إدريس، وفاة المخرج سميح منسي، عن عمر ناهز 63 عامًا.

ونشر شريف إدريس صورة للمخرج الراحل، وعلق قائلا: «وداعا الصديق المخرج الأستاذ سميح منسى.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

وشارك المخرج الراحل سميح منسي في أعمال عدة منها: فيلم "للذاكرة وقائع" و"أوان البحر" و"واحد كابتشينو".

ويعد فيلم "سيرة البطل الشعبى" آخر أفلامه التسجيلية، وعمل سميح كمخرج بالمركز القومى للسينما ثم تقلد منصب مدير إدارة الأفلام التجريبية، ثم مديرا لمركز الثقافة السينمائية ومدير عام للإدارات الإنتاجية بالمركز القومى للسينما.