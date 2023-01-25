الأربعاء 25 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

وفاة المخرج سميح منسى عن عمر ناهز 63 عامًا

المخرج سميح منسي
المخرج سميح منسي

أعلن الفنان شريف إدريس، وفاة المخرج سميح منسي، عن عمر ناهز 63 عامًا.

ونشر شريف إدريس صورة للمخرج الراحل، وعلق قائلا: «وداعا الصديق المخرج الأستاذ سميح منسى.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

وشارك المخرج الراحل سميح منسي في أعمال عدة منها: فيلم "للذاكرة وقائع" و"أوان البحر" و"واحد كابتشينو".

ويعد فيلم "سيرة البطل الشعبى" آخر أفلامه التسجيلية، وعمل سميح كمخرج بالمركز القومى للسينما ثم تقلد منصب مدير إدارة الأفلام التجريبية، ثم مديرا لمركز الثقافة السينمائية ومدير عام للإدارات الإنتاجية بالمركز القومى للسينما.

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