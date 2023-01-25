تقرير: بايرن ميونخ يدرس معاقبة مانويل نوير بتقليص راتبه

ذكرت تقارير صحفية، اليوم، أن نادي بايرن ميونخ يناقش مع مانويل نوير، حارس الفريق وقائده، احتمالية تقليص راتبه؛ بعد أن تأكد غياب الحارس الدولي لنهاية الموسم.



مانويل نوير أصيب بكسر في قدمه أثناء التزلج عقب خروج منتخب بلاده من بطولة كأس العالم، قطر 2022.

وذكرت صحيفة "سبورت بيلد" أن بايرن لم يخف استياءه من قائد الفريق بعدما خاطر بالتزلج بعد خروج المنتخب الألماني من بطولة كأس العالم لكرة القدم.

واضطر النادي للتعاقد مع الحارس يان سومر، من بروسيا مونشنجلادباخ مقابل 8 مليون يورو، ليلعب بدلا من نوير، ويبدو أنهم يريدون استرداد بعض الأموال من خلال معاقبة نوير.



وشارك سومر في 634 خلال مسيرته كحارس مرمى، وحافظ على شباكه نظيفة في 202 مباراة، كما لعب سومر 80 مباراة بقميص منتخب سويسرا، وحافظ على نظافة شباكه في 31 مباراة.

ونقلت تصريحات عن أوليفر كان الرئيس التنفيذي لبايرن قال فيها :" دائما ما نناقش هذه المسائل مع اللاعب نفسه".



مانويل نوير يلعب ضمن صفوف فريق بايرن ميونخ منذ انتقاله من نادي شالكة في خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2011، ومازال يمثل الفريق البافاري حتى الآن، وشارك في 488 مباراة خلال مسيرته رفقة بايرن وتلقت شباكه 384 هدفًا وخرج في 233 مباراة بشباك نظيفة، من أصل 747 مباراة لعبها طوال مسيرته وتلقت شباكه 625 هدفًا وخرج بشباك نظيفة في 342.



وشارك نوير في 117 مباراة بقميص منتخب ألمانيا، وسكنت شباكه 113 هدفًا وخرج بشباك نظيفة في 48 مباراة أخرى، وحقق العديد من الألقاب مع منتخب بلاده وبايرن ميونخ أهمها لقب دوري أبطال أوروبا، وبطولة كأس العالم 2014، بالإضافة إلى بطولة الدوري الألماني 10 مرات، وكأس العالم للأندية.

