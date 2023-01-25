جميل عفيفي: الهند تقدر دور مصر الكبير في عودة استقرار المنطقة

تحدث جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة «الأهرام»، عن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للهند للاحتفال باليوم الجمهوري للهند، مؤكدًا أن مصر أصبح لها قدرة كبيرة جدًا في محيطها الإقليمي والدولي.

وأضاف عفيفي خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز» الأربعاء، أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لزيارة الهند دليل واضح على تقدير الهند للدور المصري الكبير، والدور الذي حققه الرئيس السيسي في استقرار منطقة الشرق الأوسط.

وأكد أن مصر هي القوة الفاعلة في منطقة الشرق الأوسط حاليًا، متابعًا: «سياسة مصر الخارجية إقامة علاقات مع كل القوى على مستوى العالم بشكل متواز»، مشيرًا إلى أن تلك الزيارة تؤكد عمق العلاقات بين مصر والهند.

وأشار إلى أن هناك علاقات تاريخية تربط مصر والهند، وفي الوقت الحالي هناك تعزيز للشراكة بين البلدين في عدة مجالات منها الاقتصاد وزيادة التبادل التجاري، موضحًا أن الرئيس السيسي، دعا الهند لزيادة استثماراتها في مصر بما يعود بالنفع على الدولتين في الوقت الحالي.