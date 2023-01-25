متى تلجأين إلى حقن البوتكس والفيلر؟

حتى لو لم تشعر بأي تغيير في وجهك، فمجرد أن تلاحظ الفرق في وجهك عن السنوات الماضية ستجد التغير في الخطوط الدقيقة والتجاعيد، خاصة بعد عمر الـ 30، ربما يكون البوتوكس والفيلر من أكثر العلاجات غير الجراحية فاعلية لمشاكل الوجه من هذا النوع.

وبحسب موقع soleabeautylounge فهذه العلاجات المضادة للشيخوخة أصبحت شائعة جدًا ومتوفرة بسهولة، ومن الضروري أن تعرف الإجراءات وتأثيراتها، وسيوضح لك هذا الموضوع كل ما تحتاج لمعرفته للحصول على علاجات البوتوكس والفيلر، وستزيد معلوماتك التي تحتاجها قبل تحديد موعد.

ما هو البوتوكس؟

البوتوكس هو نوع مقطر من توكسين البوتولينوم الذي يستخدم لعلاج تجاعيد الوجه لسنوات، ويطلق عليه "سم" لأن كمية كبيرة منه يمكن أن تكون مميتة.

عادة ما يتم حقن البوتوكس في عضلات الوجه الدقيقة لتخفيف الاحتكاك على الجلد، كما أنه يستخدم لتنعيم العضلات التي تثقل الوجه، ومنها عضلات الرقبة.

ما هي استخدامات حقن البوتوكس؟

يستخدم البوتوكس بشكل رئيسي لتقليل التجاعيد على الجلد، فهو فعال بشكل خاص للتجاعيد التي تحدث بسبب حركة الوجه، وتعمل حقن البوتوكس عن طريق شل مؤقت للعضلات المرتبطة بتجاعيد الوجه.

عند القيام بذلك، سترتخي العضلات مما يجعل التجاعيد والحواجب وخطوط الجبهة أقل وضوحًا، ويعمل على التجاعيد التي تتشكل من العبوس والابتسام وسلوكيات الوجه الأخرى.

بصرف النظر عن الجماليات، فإنه يساعد أيضًا في علاج حالات أخرى مثل الصداع النصفي المزمن والتعرق الغزير تحت الإبط.

طريقة علاج البوتوكس

على عكس الجراحة التجميلية، ليست هناك حاجة لتخدير موضعي أثناء العلاج بالبوتوكس، حيث يتم إعطاء الحقنة عن طريق الحقن، وتستغرق بضع دقائق فقط، وسيتم تنظيف وجهك قبل أن تحقن حاقن مستحضرات التجميل مادة البوتوكس في مناطق العلاج المحددة مسبقًا.

كمية الحقن التي ستحصل عليها تعتمد فقط على الأماكن التي تريد علاجها، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحقن غير مريحة إلى حد ما، وسوف يستغرق الإجراء حوالي 10 دقائق.

الاحتياطات التي يجب عليك اتباعها بعد علاجات البوتوكس

يستغرق الأمر حوالي 7 إلى 14 يومًا أو أكثر قبل أن تلاحظ أي نتائج، ليمنحك هذا مظهرًا أكثر شبابًا وانتعاشًا، ومع ذلك، هناك بعض الاحتياطات التي يجب عليك اتباعها بعد علاجات البوتوكس، أولاً: لا يجب أن تتناول الأدوية المضادة للالتهابات قبل أسبوعين من الإجراء، وتأكد أيضًا من تجنب الكحول لفترة من الوقت، وهذه سوف تساعد على منع ردود الفعل مثل الكدمات وتهيج الجلد.

في بعض الأحيان، قد يُنصح بتجنب إمالة منطقة العلاج لمدة 3 ساعات بعد العلاج، وبعد أخذ الحقنة، لا تفركها لأنها يمكن أن تنتشر إلى مناطق أخرى.

الآثار الجانبية لنتائج البوتوكس

لا داعي للقلق بشأن الآثار الجانبية لنتائج البوتوكس إذا أجرى أحد الخبراء الإجراء، ومع ذلك، فإن بعض الآثار الجانبية الشائعة هي:

تهيج الجلد

احمرار الجلد

كدمات طفيفة

تورم

متى تحصل على علاج الفيلر؟

إذا كنت ترغب في ملء المناطق الضحلة من وجهك وترطيب شفتيك الرقيقة، فيمكنك الحصول على علاج الفيلر، ولا توجد فترة محددة لاستخدام علاج البوتوكس والفيلر، وعلى عكس البوتوكس، حيث يتعين عليك العودة بعد 3-6 أشهر للحصول على لقطة أخرى، تستغرق مواد الحشو وقتًا أطول حتى تزول النتائج.

إجراءات الحصول على الحشو

غالبًا ما يستغرق الفيلر من 30 دقيقة إلى ساعة، فالبوتوكس والفيلر متشابهان تمامًا، لكنك ستحتاج إلى التخدير عند الحصول على علاجات الفيلر.

كلما كان جل الحشو أكثر سمكًا، زاد الحجم في الموقع المحقون، وعلاوة على ذلك، إذا غيرت رأيك قبل فترة النتيجة المحددة ، يمكن سحب المادة بسهولة.

سيؤدي الاستخدام المتكرر للحشوات إلى تحفيز إنتاج الجسم الطبيعي للكولاجين، فالكولاجين إنزيم مسؤول عن تجديد شباب البشرة، وفي النهاية، سيساعد هذا في تقليل عدد التجاعيد.

الاختلافات الرئيسية بين البوتوكس والفيلر

البوتوكس والفيلر نوعان من العلاجات المتميزة لمكافحة الشيخوخة، وكلاهما يأتي مع مجموعة من الأغراض والمخاطر الخاصة بهما. فيما يلي بعض الاختلافات بينهما.

طريقة الاستخدام

بينما يعمل البوتوكس على التجاعيد عن طريق شل العضلات المحيطة بها، فإن الفيلر يملأ الفراغات التي يتم حقنها فيها.

مجالات العلاج

عادة ما يستخدم البوتوكس لعلاج خطوط بين الحاجبين، وحول العينين، وفي المقابل، بينما يتم تطبيق الفيلر في خطوط عميقة حول الشفاه والأنف وتحت العينين.

الآثار الجانبية للبوتوكس والفيلر

تعتمد الآثار الجانبية للبوتوكس والفيلر على الفرد وما إذا كان الإجراء قد تم بشكل صحيح. تتضمن بعض الآثار الجانبية لهذه العلاجات التجميلية ما يلي:

كدمات

طفح جلدي وتورم

ترهل ملامح الوجه

مشاكل الرؤية مثل العمى

الغثيان والصداع

الشلل والضعف

الكتل